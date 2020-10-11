港版國安法︱李家超內媒訪問感謝國安 揚言加強情報收集防國安風險「地下化」

中共國家主席習近平盛傳到訪深圳前夕，《深圳衞視》播出保安局局長李家超的專訪，大談北京炮製的「港版國安法」產生震攝力，聲言令社會逐漸回復平靜，又大讚中央駐港國安公署幫助特區政府進行培訓等。雖然李家超認為《國安法》已令一些「港獨」頭目「退場」、「退休」等，強調未來仍會加強情報收集，防止「地下化」的國家安全風險。

前香港眾志秘書長黃之鋒認為，李家超煞有介事針對提及「地下化」國安風險，料為增加維穩費的藉口，讓國安部門加強對政治人物的日常跟蹤。

「我哋會認知國家如何處理，我哋會配合」

李家超於《深圳衞視》的訪問中，指去年的反修例事件為社會帶來前所未有的震盪，而在「港版國安法」實施後，社會大致回復正常，但他明言不能因此「掉以輕心」，直指需要一段時間，鞏固港人的國家安全意識，同時亦提到要在情報方面留意，「會唔會有啲地下化嘅國家安全風險」。

李家超明言，有需要繼續加強情報收集，「我哋都唔能夠鬆懈」，「當然從外交同國際層面而言，國家係會去處理，當然我哋會認知國家如何處理，我哋會配合。」

身為香港特區維護國家安全委員會成員的李家超也強調，香港在《國安法》上面對的必然是「國家級」的對手，執行《國安法》自然是充滿挑戰且長遠的事業。李家超又對成立至今都行動神秘的國安公署予以感謝，指在培訓及專業化方面，「幫咗（港方） 好大忙」，同時亦就《國安法》的形勢分析，「不斷話畀我哋（港方）聽，提升認知同專業。」

《深圳衞視》抹黑黃之鋒為「主張推動暴力」人士

《深圳衞視》於李家超指有「主張推動暴力」的人士「退場」時，配上了前香港眾志秘書長黃之鋒的片段，刻意抹黑。

黃之鋒接受《蘋果》查詢指，李煞有介事地提及地下組織，料為增加維穩經費的藉口，以讓國安部門加強對政治人物的日常跟蹤。以他個人為例，已不斷遭到跟蹤，難言來自政權的針對會否變本加厲。但他強調，自己參與公共事務光明磊落，在傳媒監察之下做事。

黃曾批評觀塘區智慧燈柱用於監控，他指有區議員曾質疑警方向食環署索取俗稱「天眼」的網絡攝影機片段：「唔好話智慧燈柱咁高科技，食環捉老鼠嘅天眼，隨時影示威者仲多啦！」

他認為港府以情報搜集為由加強監控，港人防不勝防。而政府內部若有冒着性命危險、法律風險的「吹哨者」舉報政府，他強調必須加以保護。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！