立法會選舉︱方國珊參選2日申報260萬開支8成冇單據 林卓廷擬去信廉署促跟進

立法會選舉押後一年，今年候選人申報的選舉開支，政府會全額退還，參選新界東的方國珊申報的開支高達260萬，比原定地方選區資助上限多近100萬元，同區參選人、民主黨林卓廷質疑方僅參選兩日卻申報巨額開支，並發現當中約200萬元開銷未有提供單據，同時近80%捐贈疑來自與自己關係密切的父親、契媽，又有不同人士巧合地同樣捐贈15至30名、每人價值1萬元的選舉助理，要求方國珊公開收據，並將去信廉政公署要求跟進。《蘋果》正就林卓廷提出的質疑向方國珊查詢，尚待回覆。

林卓廷今天召開記者會，質疑方國珊於政府叫停選舉前兩日即7月29日報名參選，卻申報260萬元選舉開支，而方上屆參選整場選舉僅申報131萬元，2018年補選亦只花不足100萬元，差距之大惹人質疑。

他的團隊翻查方國珊的申索書，發現近80%開支欠缺單據，包括疑來自關係密切者的捐贈，指方申報的225萬元服務及現金捐贈主要來自5名捐款人，當中105萬元由方國珊有份任董事的公司「專業動力」捐贈，專業動力註冊地址業主「Hui Yuk Kau」亦為捐款人，相信為方的契媽許玉球，捐出現金30萬元，及每人1萬元共價值30萬元的30名選舉助理。另一捐贈者「Lau Bik Noon」也捐贈15名同樣每人價值1萬元的選舉助理，登記堅尼地城地址業主為「Fong Chong」，與方國珊父親英名譯音相符。

林質疑，以上資料顯示，方聲稱收到的170多萬元捐贈服務來自個人組織及關係密切人士，更重要是有關申報並無單據提供證明，例如由專業動力捐出的12萬元網上宣傳費用、18萬元用於租用SMS機及預訂發佈30萬個選舉廣告等，未在選舉廣告申報項目中顯示，令人質疑廣告是否存在及金額確實無訛，「自己聲稱自己友巨額捐贈服務畀自己選，但無提供單據，然後問政府攞巨額資助，淨袋227萬（元），咁講唔講得通呢？」

林卓廷：方國珊參選前4天派大量防疫物資予選民有賄選之嫌

林亦質疑方聲稱的員工開支為「幽靈員工」，指方參選兩日，代理人及選舉助理開支為90萬元，但當中有65萬元沒有任何簽收單據或員工工時紀錄等證明，並指方的申索金額多為齊頭數，涉嫌沒有因應政府突然叫停選舉而按比例分攤開支，令人質疑申領包括公開宣佈參選前的全期廣告費用；而方的申領中，又有兩項分別在選舉宣佈取消後產生的費用，涉及5,415元印刷費及1.1萬多元投寄費，有濫報開支之嫌。

林更指，方參選前4天仍不知避嫌，大量派發防疫物資予選民，他再三質疑，方參選兩日卻申領巨額資助，要不就是開支涉及參選前開支，但在此情況下，則有關派物資開支也要申報，但派物資就更有賄選之嫌。

以往選舉參選人先要取得5%或以上有效選票再向政府申領資助，而資助上限計算方法是每票15元，或法定選舉開支上限一半，但今次由於政府取消選舉，決定全額歸還，林卓廷認為有可能成為一些人牟取私利的誘因，他要求方國珊公開交代及向選舉事務處提交所有選舉開支單據，他亦將去信廉政公署要求跟進事件。

被問到民主派初選出線、參選超區的本土派元朗區議員王百羽申報400多萬元開支，同樣大幅拋離其他參選人，林稱，任何參選人受到質疑都應公開交代。

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