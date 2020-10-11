捧紅諸葛梓岐　懷舊冰室停留70年代

「嘩，你班食肉獸啊。」一句飲品廣告台詞，捧紅昔日「𡃁模」諸葛梓岐。廣告的取景地義興冰廳，老員工說，餐廳裝潢沿用多年，吸引電影和廣告到場取「懷舊」景，但最難忘還是以前每逢賽馬日，大班馬迷聚腳餐廳的場面，「一開跑，個個企喺電視前，你有你嗌，佢有佢嗌」。面對美東樓清拆在即，她說餐廳未來暫未有打算，「想盡量做到last，有得做就做」。

當年罕有設冷氣

踏入義興冰廳一刻，時光倒流回到70年代—立體磚花牆身、綠白地磚、木製卡位，就連洗手間標誌和冷氣也由40多年前沿用至今。美東樓1974年入伙，義興冰廳選址其地舖，翌年正式開業，一做便45年。自90年代起在義興冰廳工作的林小姐說，因餐廳裝潢懷舊，「有好多電影、廣告都想來取懷舊景」，惟絕大部份被作風低調的老闆婉拒，只有「好立克」2008年曾到場取景，亦令廣告女主角諸葛梓岐一舉成名。

林小姐說，九龍城70、80年代時還有少數電影片場，初開業時義興屬少數設有冷氣的茶餐廳，加上地方四正，聽聞周星馳和溫碧霞等也曾是座上客，「第一次有冷氣，比較舒服，所以多啲人來」。對面的城寨有大量低下階層聚居，餐廳甚為興旺，「搵個位企都難」。她說，當年餐廳更有自製的新鮮蛋撻和麵包。

她憶述，90年代曾有一間投注站在餐廳隔籬，每逢賽馬日馬迷就會逼爆餐廳，甚至外面石壆也有人坐，「個個攞張報紙掗住張枱，又去隔籬（投注站）買飛，再坐喺度聽收音機、睇電視。無位坐就坐喺地下，出面都坐，真係好熱鬧」，她續說，當年餐廳內只是「大牛龜」電視，「一開跑，個個企喺電視前，你有你嗌，佢有佢嗌，哈哈！真係好興奮」，那時在賽馬日會特意延長營業，「開到佢跑完馬」。

不過，後來片場搬走、城寨清拆，90年代中後生意大減，餐廳便無再做蛋撻和麵包，「做到都唔夠師傅啲人工」。加上美東樓居住人數不多和人口老化，「加埋疫情，就更加無（生意），你睇𠵱家中午時段空了了」。

「有客人話，拆咗無得食就好辛苦。個個都係咁問幾時拆。有員工會記得客人喜歡飲咩食咩，熟咗就個個都係friend。唔捨得就肯定，做咗咁耐同啲街坊、客人都熟絡。」她說。