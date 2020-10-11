全民檢測︱袁國勇斥錯配資源 應加強公私營門診派樽 倡研立法強制驗有病徵者

耗費5.3億公帑的全民檢測大龍鳳，被批評成本效益極低，只益大陸和中資化驗所和大陸來港的人。政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇亦在電台節目指，逾178萬市民參與的全民檢測，只找到32名武漢肺炎患者，比率僅0.002%；但政府門診和私家醫生派樽檢測，每1萬人分別找到46和84名患者，比率分別高達0.5%和0.8%。他直斥政府資源錯配，應增強後者的資源，又指須討論是否立法強制有病徵的人檢測。

袁國勇直言，本港的病毒檢測方向和焦點一直以來都不正確，並舉例指，全民檢測有逾178萬名市民參與，只找到32名確診患者，但政府門診和私家醫生派樽檢測，每1萬人分別找到46和84名患者，反映政府資源放在錯的地方，非常不理想。他認為，市民如果有輕微病徵，會到政府門診或私家醫生檢測，故效果比大型檢測更好，是找出確診病例的最有效方法之一，當局應該在這方面增加資源。

被問到早前普及社區檢測是否意義不大，是否不建議當局再做一次，袁國勇指，全民檢測並非沒有意義，但須在幾天內完成，並停止上班上學，以及做好隔離檢疫才有效，但香港難以做到。他又指，現時最重要是檢測帶輕微病徵的人，形容這有戰略價值，故現時亦要開始討論，是否立法強制要求有病徵的人接受檢測。他說，如果很多人不肯接受檢測，令疫情反彈，將是本港防疫一大漏洞，相信屆時社會普遍會支持強制檢測。

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