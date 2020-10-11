中醫說理︱你的日子怎樣 面容便怎樣

都市人常常一身同時分演數個角色，既是學生、兒女，在平行時空下也可能是作為別人的父母和員工，要在各角色之間遊刃有餘，談何容易，甚至是不能完成的任務，難免會思慮過度、食寢無安，若沒得到及時的調理，日子久了難免身體虛弱，發展成疾病。不過，最令各位關心的可能不是以後的疾病，而是現在照鏡時察覺到自己面容提早衰老，面部皮膚開始鬆弛與下垂，骨膠原悄悄的走了，留下了一條條皺紋。

你看「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身……」接受上天的重要任務前，首先要令「斯人」內心痛苦、筋骨勞累、飽受饑餓，致身體消瘦。恐怕「斯人」還沒接受大任前，便已五勞七傷、百病纏身，輕則面容憔悴，甚則判若兩人，連隨身的智能手機也不能人臉識別機主。

這並沒有誇張，確有其人其事！

筆者一好友最近因一連串的家事煩擾，心事重重、奔波勞累、茶飯不思、日夜顛倒、睡眠不足，有一天一覺醒來，手機竟然沒認出我的好友。

常說「相由心生」，中醫經典著作《黃帝內經》指出：「十二經脈，三百六十五路，起血氣皆上於面而走空（孔）竅。」說明人體內臟功能和氣血狀況在面部有相應表現，通過對面部各種狀況的觀察，可了解人體的身心健康狀態和病情變化，這也是中醫四診中「望診」的理論基礎。外表是內在的體現，你的容顏、聲音、視力、頭髮等方面都如實反映出你的日子是怎樣過，早在疾病的萌芽階段，當你還沒察覺不適時，這些表面的特徵已無所遁形了。

「心主血脈，其華在面」， 中醫學理論認為面容可反映心臟的狀態，當你長期不分晝夜公私兩忙，心氣便日漸耗損，出現容顏蒼白無華、沒精打采，真是有心無力了！而脾臟負責一身肌肉，若脾胃兩臟虛弱時，出現氣血不足、中氣下陷、無力支撐，肌肉則會變得無力、缺乏彈性，臉部皮膚便順應地心吸力，輪廓也因應變化。從唇的色澤、形態亦可看出脾臟的功能。如果脾氣健運，則口唇紅潤有光澤；如果脾氣虧虛，營養不良，則口唇淡白晦暗，甚至痿黃。

日常生活中總會遇上一些砂石，甚至可能處處碰壁，你雖可抑制情緒，不把心情反映在行動和表情上，但情緒如沒得到及時的疏洩和調整，過了一段時間便可出現精神抑鬱，即中醫常說的肝氣鬱結，產生血瘀和痰濕，形成面部浮腫的「包包面」。

厚厚的化妝雖然可能逃過肉眼，卻瞞騙不了身體，也騙不了人臉識別系統，當然也逃不過中醫師的望診。

可幸，筆者好友在察覺身體變化後，及時調整心態及工作，加上服用中藥調理一周，手機認出主人了！

撰文：註冊中醫師林蓓茵

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