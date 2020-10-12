老店嘆難敵清拆令 逾30歷史「蛇王二」招牌無得留低

屋宇署於2013年推出「招牌檢核計劃」，針對規模較小及潛在風險較低的現存招牌，擁有人可透過計劃保留招牌。不過，有團體直言計劃條件苛刻，稍為大型的招牌即使結構安全亦難符合條件。有老店負責人坦言，其招牌屬店舖的重要標誌，一直由承辦商定期檢查保養，根本沒有危險，卻敵不過清拆令終「無得留低」。

街招創辦人Ken稱，政府雖推出招牌檢核計劃，稱讓部份招牌得以保留，但條件苛刻，「佢高度、大細都有限制，如規定招牌響街道中間線退後1.5米、高度又要響行人路上3.5米，好多都唔過關。」當局亦規定要由結構工程師認證其結構安全，並要每5年重新檢核，對店舖來說成本太重，故連檢核申請亦不多。

Ken稱有店東有意保育招牌，向他們求助，「佢哋好珍惜，保養得好，鐵架光鮮，燈亦着得足，但一睇位置、大細就知無可能批到」。屹立銅鑼灣波斯富街40多年、已結業的食店「蛇王二」昔日設巨型招牌，前店長羅長熙稱約5年前收到屋宇署清拆令，他稱招牌雖已有30多年歷史，一直保養良好，「有招牌公司定期檢查，每月都有畀保養費」。

每年約130個申請 僅半數獲批

羅稱：「以前個招牌響波斯富街一望就見，好sharp（明亮），係舖頭嘅icon（標誌），對間舖好重要。」可惜政府多次來信要求清拆，事件擾攘一年，他們無奈聽從，「根本無危險，政府要一刀切（拆卸招牌）都無辦法，總之唔好麻煩到佢，呢個政府就係咁。」

屋宇署資料顯示2013年至17年間每年就違例招牌平均發出2,254張清拆令。招牌檢核計劃13年9月推出，翌年開始批出申請，2013年至17年間每年平均接獲129個檢核申請，每年平均僅65個獲批，即僅半數獲批，亦佔被發清拆令招牌數量僅2.9%。

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