男教師涉藉網遊武器誘女童拍裸照 保釋被拒未能見初生女兒

37歲小學男教師於妻子懷孕期間，疑透過手機遊戲《第五人格》結識多名未成年少女，更涉以遊戲內稀有武器誘使她們拍下不雅照片及影片，最終有家長發現女兒手提電話內藏有數張全裸相片，揭發事件。男教師被控促致未滿16歲的人製作色情物品罪，今被押解往法院提堂。據了解，被告被捕後翌日，其妻誕下女嬰。被告今申請保釋候訊被拒，仍無緣與女兒見面。

案件今在沙田裁判法院提堂，被告邱智豪（37歲）被控一項促致未滿16歲的人製作色情物品罪，控罪指他於今年8月某日在香港促致未滿16歲的女童X製作色情物品，即四張相片，而X是相關照片中的色情描劃對象。

被告暫時毋須答辯。控方申請將案件押後至11月9日，待警方作進一步調查。庭上透露，被告另涉管有20多段類似片段，相信涉及另外六名事主。被告申請保釋，但遭署理主任裁判官溫紹明拒絕。被告將於本月20日申請覆核保釋，案件並押後至11月9日再訊。

被告於本月9日被捕。據了解，被告的妻子翌日誕下女嬰，被告至今未見過親生女兒一面。

【案件編號：STCC3280/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！