和你飛集會遭雷射筆射中 警長指雙眼腫脹逾一小時但沒求醫

去年8月市民響應號召，連續多日到機場參與「和你飛」集會，其間一名智商僅得73分的無業漢，被指以雷射筆襲警，遭控以兩項襲警及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今開審。遇襲警長供稱雙眼遭至少5至6米外的雷射光射中後，感到刺痛及腫脹超過一小時，但事後沒有求醫。辯方形容警長事發時「勇往直前，毫無閃避」，根本不似遇襲，且涉案雷射筆經化驗後，證實只能傷及3米內的人。

案件今在沙田裁判法院開審，被告區得福（27歲）被控於去年8月13日在機場一號客運大樓離境大堂外，襲擊正在執行職務的警長3712李智健及警員9085，並在同日同地管有一支可發出雷射光線的雷射筆。

控罪書未有列出兩名事主警務人員的姓名，但亦非以代號稱呼，僅列出他們的警員編號。外聘主控官黃志遠吩咐證人宣誓時毋須朗讀名字，僅以警員編號取代，有別於一般證人宣誓的做法。主控官庭外拒絕透露裁判官有否就本案證人頒下匿名令、即禁止傳媒報道他們的身份。據知，法庭並無就案中警員頒下匿名令。

警長3712李智健供稱，當晚奉命到機場一號客運大樓營救受襲同袍。當他與同袍在大樓離境大堂外推進時，雙眼不斷遭綠色雷射光照射。李稱他一度閃避，惟光線仍不斷掃射他的雙眼；當他推進至與光源相距5至6米時，對方仍不罷休，他於是與同袍上前，將手持雷射筆的被告拘捕。李稱遭雷射光射中後，雙眼感到刺痛和腫脹超過一小時，但他在盤問下確認事後並無求醫。

警不認曾圍毆被告 被告庭上聞言情緒激動

辯方盤問指，根據現場片段，李於案發時勇往直前、毫無閃避，李解釋當時可能低頭或左右移動以避開光線，「唔係大動作成個身左傾右傾」。辯方問：「知唔知雷射筆驗咗，3米內先傷到人？」李表示不知道。辯方又指，雷射光當時在李的左前方射出，並非瞄準李；而李事後一直沒有驗傷，皆因由此至終均沒有受傷，李不同意。

負責拘捕被告的警員15443則供稱，當日與同袍到機場支援受襲警車和同袍，當時一號客運大樓外有大量示威者，其間他看見身穿黑色衫和黑色短褲的被告手持雷射筆，射向警方防線。警員15443稱光線射中前方的一名便衣警，該便衣警警告無效，他遂協助對方將被告拘捕。便衣警向他表示：「拉佢，佢用激光射我對眼。」15443遂以襲警和管有攻擊性武器罪名拘捕被告，被告當時情緒激動且有反抗。

辯方盤問指，被告當時表現合作，並無掙扎，15443否認。辯方續指，現場當時有多名警員圍毆被告，15433稱「不同意」，被告聞言情緒激動，眼淚奪眶而出，辯方大狀及指示律師立即上前安慰。裁判官香淑嫻亦一度休庭，以待被告平伏心情。聆訊明天繼續。

【案件編號：STCC3210/19】

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