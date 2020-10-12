中大生狎14歲男童判感化

中大金融科技二年級生在網上認識14歲男網友後，相約網友到訪其家，其間非禮並肛交。涉案中大生早前承認非禮及與16歲以下男子作出同性肛交罪。裁判官今早判刑時稱，法庭需要保護心智未成熟人士，不要過早受同性戀行為誘惑或影響；惟鑑於被告重犯機會低，沒證據顯示男童精神及身體出現後遺症，且被告與男童年紀相差並非很大，過程中亦沒使用武力或威嚇，今判被告接受感化18個月。

被告胡俊（22歲）早前承認非禮及與16歲以下男子作出同性肛交兩罪。他被控於2018年1月19日及2月初在住所內非禮男童Y及與他肛交。

辯方今求情稱，感化主任建議被告接受感化令。被告感激感化官的推薦，自言對事件已深切反省。大學教授亦為被告撰寫求情信，望能給被告一次機會。

裁判官判刑時表示，本案較嚴重之處是被告一早備妥眼罩，並將潤滑劑塗於事主肛門，實有準備犯案，並非一時衝動。

然而，裁判官考慮被告背景良好、沒有戀童癖、重犯機會低、在案中沒使用武力或其他威嚇手段，屬單一事件，亦沒證據顯示事主精神及身體出現後遺症，且被告與事主年紀相差並非很大。

被告將事主照片上載到ig賬戶

此外，被告自中五起開始對雙性戀感興趣，遭同伴歧視，感到孤單且有學習壓力才犯案。被告承諾遠離社交媒體，案情在同類案件中並非十分嚴重，遂判被告接受感化。

案情指，被告於2017年12月底至2018年1月期間，在社交平台Instagram認識當時14歲的男童Y。

被告2018年1月19日邀Y到家中，他們在床上傾談片刻，被告突然吻Y的嘴及頸部，脫下Y的衣服，又為Y戴上眼罩。被告在手指上塗上潤滑劑後，並放進Y的肛門。被告知道Y未滿16 歲。

被告又將Y的照片放到社交媒體，並於2月初再邀Y到家中，在Y同意下吻Y及與他肛交。後來被告不理會Y的短訊，二人及後甚少聯絡。2019年6月2日，Y發現被告將其照片上載到ig賬戶，感到憂心，於是將事件告知社工，並於兩日後報案。被告在警誡下一度稱，Y向他表示年滿16歲，兩人並無發生性行為。

【案件編號：WKCC2882/19】

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