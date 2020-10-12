施政報告︱前內會主席形容林鄭押後「突兀」 梁君彥指立法會周三如期復會

政府早前刊憲，特首林鄭月娥根據《立法會條例》指明今年10月14日（周三）為新一個立法年度開始的日期，政府亦另向立法會表示，同一天林鄭將發表新一份施政報告，但林鄭突然在原定公佈日期前兩天宣佈押後發表施政報告，本身是執業律師的前立法會內務委員會主席劉健儀認為，情況較為「突兀」，但「《議事規則》寫得鬆」，特首可隨時更改宣讀日期。

根據《議事規則》第13（1A）條列明，行政長官可隨其意願在每一會期首次會議上向立法會發表施政報告。曾任立法會內務委員會主席的自由黨榮譽主席劉健儀接受《蘋果》查詢時表示，《議事規則》條文較寬鬆，按特首意願，可在每一會期首次會議發表施政報告。雖然政府一早表明會於後日宣讀施政報告，又突然取消安排「係突兀啲」，但「（特首）有冇權（更改日期）呢，議事規則就冇講得好死」。

董建華梁振英先後押後宣讀《施政報告》

首任特首董建華及前任特首梁振英，都曾將原定10月發表《施政報告》的日期延後至1月，林鄭今天亦指押後宣讀日期不涉法律問題。劉健儀直言，過往都試過有特首改於1月發表施政報告，認為林鄭今次決定押後宣讀施政報告，不論押後至1月或是下月都在其權限之內。

梁君彥：越早通知越好

而林鄭宣佈押後發表施政報告前，曾與立法會主席梁君彥會面。梁君彥今午被問到，會否覺得林鄭今次通知立法會押後宣佈施政報告的決定太倉卒及不尊重時稱，林鄭是在今早9時半與他討論有關事宜，他尊重特首的決定，並指立法會因此作出新安排時只有「少少困難（minor difficulties）」，但不是「不便（inconvenint）」，但拒評林鄭押後的理據是否充份，惟亦認為有關通知越早越好，又稱理解林鄭要到北京商量政策，期望盡早通知立法會何時再宣讀報告。

梁並指，本年度首次會議會期將如期在本周三開始，並將會討論上一年度尚未完成的4條法案。由於要留港處理立法會事宜，梁君彥不會出席深圳經濟特區慶祝成立40年的活動。

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