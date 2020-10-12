的士司機堵路囚半年准保釋 官斥守法意識薄弱

曾任職警察的六旬的士司機被指於反送中遊行期間，將的士停泊在馬路中心並拒絕駛走，阻礙警方推進防線。司機早前承認酒後駕駛罪，並被裁定阻差辦公及襲警罪成。暫委裁判官鄭潤聰今判刑時指，被告因貪污被判監後離開警隊，其後多年來干犯各種涉及暴力的罪行，直斥被告無悔意、守法意識薄弱、做事不顧後果，喝酒後仍駕車穿插人群及踢警員，最終判監六個月及停牌三年。

辯方表示被告張錦運（66歲）會就定罪上訴，申請保釋。裁判官批准被告以5萬元保釋，惟其間不得離開香港，並須每周向警署報到。

被告獲准保釋後，在庭外祝福抗爭者身體健康，又謂要有鬥志。他又指：「第日面對差人，問路又好，乜都要小心啲，唔好畀口水吐到佢哋，唔係好容易會襲警。」被告揚言對上訴結果感樂觀，因他從未襲擊案中警員。

裁判官判刑時指，被告於上世紀70年代曾任警察，但後來因貪污被判監，離開警隊。其後多年被告干犯各種罪行，包括搶劫、刑事恐嚇、盜竊等涉及暴力的罪行。而被告雖然任職司機，但交通紀錄欠佳，曾違例被判罰款及緩刑等。裁判官指被告「冇一份工做好長」，自90年代靠綜緩維生。

報告顯示，被告態度迴避，解釋指欲避談不開心的事，惟裁判官不接納被告的理由。被告又曾聲稱與家人關係良好，卻未能解釋為何雙方20年來完全沒有聯絡。

裁判官直斥被告無悔意、守法意識薄弱、做事不顧後果。被告當時舉動曾造成混亂，令現場情況惡化，激動下又踢了警員兩下，幸而當時警員穿戴護膝，傷勢並不嚴重。被告身負多宗酒駕紀錄，但案發當日仍然酒後駕車穿插人群之中，幸而無人受傷，最終判被告監禁六個月、停牌三年及自費參與駕駛改進課程。

辯方求情指，雖然被告離開警隊後曾干犯不同類型案件，但社工指被告處理情緒有問題，容易激動。案發時被告受酒精影響，情緒不穩才犯案。至於阻差辦公罪，辯方指整個案發時間只維持2至3分鐘，被告當時已打算駛走車輛，但警方叫他下車，被告因而犯案。涉事警員傷勢輕微，現場片段亦顯示被告並非有心犯案。

辯方又指被告並非大奸大惡之徒，案發後已主動尋求幫助，過去三年曾做不同種類的義工，例如到老人中心送飯等。辯方呈上醫生及家人的求情信，指被告雖然不能好好控制情緒，但他曾積極參與社會服務。

被告早前被裁定阻撓在正當執行職務警務人員及襲警兩罪成立，控罪指他於去年7月7日在彌敦道創興廣場外故意阻撓高級警司A及高級督察B，並且襲擊警長C。另外他於審訊前承認同日酒後駕駛。

【案件編號：KCCC2739/19】

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