【本報訊】警方前日以「協助罪犯」罪名拘捕九人，涉嫌幫助12名港青潛逃台灣，被捕者包括本土民主前線成員鍾雪瑩及社民連梁國雄前議員助理唐婉清，7名被捕人士昨陸續獲准保釋候查。人稱「清姐」的唐婉清獲釋後表示，對自己的官司並不擔心，反而擔心被內地扣查的12名香港年輕人安危。

據悉，唐婉清（72歲）居住大角嘴，其中一名計劃潛逃台灣的年輕人，疑曾在其住所留宿。前日清晨警方突然上門，以涉為逃犯提供窩藏地點為由將她拘捕，並押返旺角警署，至昨日下午5時許准她以2,000元保釋候查，本月22日到警署報到。

相比官司更擔心香港前途

唐婉清離開警署時，由社民連秘書長吳文遠、「阿牛」曾健成、古思堯及陳皓桓接走，她精神不錯，對記者提問只說：「冇嘢講。」然後乘搭的士前往長沙灣泰昌工廠大廈社民連總部，記者到總部追訪唐婉清，一名女子表示唐剛獲釋比較疲倦，需要休息而拒絕受訪。

社民連秘書長吳文遠引述唐婉清指，她並不擔心自己的官司，只擔心香港前途及被內地扣查的12名港青安危。吳文遠表示，唐被警方扣查逾30小時，沒有表示受到警方的不公平待遇。

人稱「清姐」的唐婉清，是社民連資深成員，在「長毛」梁國雄最初加入議會工作時擔任其義工，及後受聘為全職立法會議員助理，直至梁國雄2017年被DQ失去議席。唐雖然已經退休，但仍經常出席社民連擺街站等活動。

唐婉清為民運人士劉山青的妻子，兩人在參與學生運動時結識，1981年，劉山青因在內地探望民運人士家屬，被控反革命罪，判監10年，至1991年底獲釋回港，便與唐婉清結婚，一同投身社運工作，劉山青現時居於英國。

同案六人准保 一人仍扣查

據悉，其餘被捕八人中，陳X華（29歲）、謝X明（41歲）、袁X琪（33歲）、李X紅（56歲）、余X娸（27歲）及李X濠（38歲）六人昨亦獲准保釋候查，本月下旬到警署報到。另一名被捕人本民前成員鍾雪瑩（29歲）涉負責安排偷渡，另涉無牌管有槍械或彈藥，今日提堂。餘下一名疑為船主的成X敏（60歲），昨晚仍被扣查。

8月23日，12名港青疑偷渡往台灣期間被中國海警截獲，被扣押於深圳市鹽田看守所至今，聲稱事前不知情的香港警方，前日清晨突然大搜捕，以協助罪犯罪名拘捕九人，指眾人涉為偷渡者提供住所、價值數十萬元的船隻、安排車輛及負責安排偷渡等。警方的拘捕行動令人質疑，內地公安將酷刑逼供後所獲得的資料，交由香港警方展開大搜捕。