政府各自外聘傳譯服務質素成疑 申訴署主動調查

許多定居於香港的少數族裔尋求公共服務時，往往會因言語不通而摸門釘。申訴專員公署趙慧賢今日宣布，有鑑現時各政府部門須自行採購外聘傳譯服務，耗用不少時間及資源外，亦難以保證傳譯員的質素，故將主動調查政府外聘傳譯服務的模式及標準，研究是否有可改善之處。

申訴專員公署趙慧賢今日宣佈，將展開主動調查，審研政府當局外聘傳譯服務的安排是否有可改善之處。趙指，根據政制及內地事務局發出的《促進種族平等行政指引》，政府內所有為不同種族的人士提供服務的政府部門及公營機構，有責任向有需要人士提供適當外語傳譯服務，以確保他們均可享平等機會獲得公共服務。

政府現時未有將可供各部門聘用的傳譯員資料整合，亦未有對傳譯員的資歷劃一標準。趙稱，據公署初步查訊所得，以往不少執法部門尋找外聘外語及中國方言傳譯員時，會參考司法機構的兼職法庭傳譯員登記名單，惟司法機構政務處自2018年8月起已停止向外提供該登記名單。

趙認為，各政府部門若續按現行做法，自行尋找及採購外聘傳譯服務，不但耗用不少時間和資源，亦難以保證傳譯員質素。她希望藉今次主動調查，促使政府當局完善對外聘用外語及中國方言傳譯員的安排，促進政府的行政效率，並加強監察政府所聘用的傳譯服務的質素。公署歡迎市民於11月12日或之前，以書面方式就上述課題向申訴專員公署提出意見。

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