政黨成員違限聚令遭票控 庭外分組見傳媒被警指共用橫額有共同目的

警方今年禁止職工盟發起勞動節遊行。社民連及工黨成員於5.1勞動節當天，以四人一組形式到政府總部外請願及遊行，惟遭現場警方票控違反限聚令，其中一名工黨區議員另被控未有出示身份證。案件今午在東區裁判法院提堂，裁判官應辯方申請，將案件押後再訊。多名被告庭外以四人一組見記者，卻一度遭警方警告指他們使用同一橫額，屬於有共同目的，要求解散，最終各人未被票控。

法庭今處理工黨主席郭永健（33歲）、區議員何偉航（35歲）和麥德正（48歲）、副主席李卓人（63歲），以及社民連主席黃浩銘（31歲）、區議員曾健成（64歲）和副主席梁國雄（64歲）的案件。社民連秘書長吳文遠（43歲）亦被票控違反限聚令，其案件原已獲准押後再訊，惟吳今午親自到庭，法庭因而將其案件一併處理。

多名被告今午應訊前分成四人一組，在法院外見記者，其間多名警員在場戒備，並指稱各人使用同一塊橫額，故此有共同目的，要求他們解散，否則會票控他們。正在發言的社民連黃浩銘聞言反駁謂：「嗱，呢個係咪叫做打壓為名呀？」「佢哋（警員）咁多人，廿幾人企喺嗰度，唔通佢哋有免疫㗎？」有支持者亦諷刺謂：「即刻拉啦！」警方最後沒有票控現場眾人。

黃浩銘在庭外表示，今天在法院外可見限聚令的不堪和踐踏人權，強調限聚令有其本身功用，惟不應藉以打壓示威集會。曾健成亦指，工聯會和民建聯派發福袋及到政總請願，都有多人聚集，卻沒人被票控，質疑「呢啲叫親疏有別」。

八名被告各被控一項參與受禁群眾聚集罪，指他們於今年5月1日早上11時06分在夏慤道海富中心外參與受禁群眾聚集。麥德正另被票控一項沒有按獲授權人員的要求提供其姓名、出生日期、地址及聯絡電話號碼或出示身份證明文件，指他同日早上11時23分在連接海富中心及政總的天橋，無合理辯解而沒有按獲授權人員韋鑑洸的要求出示身份證明文件。

郭永健、何偉航和麥德正今由大律師黃宇逸代表，曾健成及吳文遠則由大律師詹鋌鏘代表。辯方今申請押後案件至11月2日，以便閱覽文件及作抗辯準備，獲法庭批准。

黃浩銘、李卓人及梁國雄則沒聘請代表律師，親自抗辯。李卓人表示，他不曾收到本案傳票，今天為支持他人才到庭，惟早前曾收到信件，詢問他會否就案件抗辯。李在裁判官林希維要求下閱覽其傳票，確認傳票上的住址並不正確。

【案件編號：ESFS5-12、ESS18472/20】

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