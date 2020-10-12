近6萬人聯署撐利君雅 前港台監製斥事件罕見旨在殺雞儆猴

「撐公共廣播運動」今午（12日）到港台遞交聯署信，聲援利君雅。聯署由9月底至上周末，共獲得接近5.9萬人簽名支持。前港台電視部公共事務組監製麥麗晶形容事件「絕無僅有」，投訴指利君雅提問大聲、對某人無禮貌等，並不在主管對員工的評核標準內。據她所知，利君雅的工作表現非常好，批評今次事件目的是貶低利君雅的專業水平，及達致殺雞儆猴，「所有新聞同事斯斯文文、陰聲細氣，有嘢就唔好問啦咁樣」，令新聞界及港台作為公共廣播機構應有的角色受損。

曾任職傳媒工作多年的立法會議員毛孟靜說，短時間內收集到近5.9萬人簽名，反映香港人支持香港電台和新聞自由。她指，港台內部明明已完成對利君雅的投訴調查，現時突然又要重啟，「連法律上都無double jeopardy，雙重審訊」。

毛說，事發至今逾半個月，港台仍未能清楚交代重啟調查的理據，反映背後有更高層的人士施壓，亦質疑事件是針對利君雅本人，因她曾問過被政權認為是「政治不正確」的問題。她指，中共最愛箝制意識形態，新聞界定必受壓，首當其衝的自然是「用公帑營運」的港台，重申公帑是納稅人的錢，不是港府或林鄭的錢。

港台機構傳訊組總監伍曼儀到場接信。她說，重啟調查的工作剛剛開始，不評論個別個案。

港台回覆指，公務員事務局一直要求政府部門在處理公務員的續聘事宜上，除了須考慮有關員工的工作表現，亦須考慮其多方面表現，包括性情、品格及品行等等，以作出整體性評估。

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