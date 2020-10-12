武漢肺炎︱袁國勇團隊證抗潰瘍藥可殺病毒 效果與瑞德西韋相若

武漢疫情持續影響全球，科研界致力研發疫苗及藥物。港大化學系與港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊研究發現，一種常用抗潰瘍藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁」（Ranitidine Bismuth Citrate, RBC）在動物實驗中，證實有效抑制武肺病毒複製和舒緩與病毒相關的炎症，受感染倉鼠的鼻甲和肺部病毒載量下降10至100倍，與瑞德西韋效果相若，藥物毒性和價格亦較低，惟需待進一步臨床研究，才能知道應用在病人的理想時間和劑量，暫未知何時能進行後期臨床研究。

港大化學系博士後研究員王潤銘博士指，疫情持續影響全球，在未有疫苗前，盡快篩選有用藥物「老藥新用」非常重要，團隊在一系列包括20種金屬藥物和相關化合物進行測試，篩選出一種臨床常用含鉍的抗潰瘍藥物RBC，在感染後兩日用藥兩次，第四日能降低受感染金色敍利亞倉鼠於鼻甲和肺部的病毒載量10至100倍不等，效果與瑞德西韋相若，其毒性亦較低，醫學上的選擇指數為975，高於瑞德西韋的129，價錢預計亦會較瑞德西韋低四分之一，約2250美元，惟目前香港確診病人較少，未知何時能進行下一步臨床研究，了解應用在哪類病人和劑量最為理想。

王又解釋，武肺病毒其中一個主要蛋白質「病毒解旋酶」，當中含有一種能促成病毒複製的重要「病毒指揮官」的鋅離子，而團隊今次發現的含金屬化合物，正正能有效剝奪鋅離子，令病毒解旋酶失去活性，從而抑制病毒複製，其機制針對的病毒蛋白有別於與現時醫管局沿用的「雞尾酒療法」兩種藥物和瑞德西韋，可成為新一種治療武肺病毒的策略。

過量服食RBC或有嚴重副作用 專家提醒勿自行購買

研究團隊之一、港大微生物學系臨床助理教授陳福和醫生續指，雖然RBC藥物在坊間使用多年，但提醒市民切勿自行購買，因過量食用有機會出現嚴重副作用，「千祈唔好因為袁教授或者孫教授發現有用就狂啪。」他續解釋，現時RBC藥物主要是口服使用，特性是身體不容易吸收，故若病毒感染已到肺部甚至全身，其抗病毒效果未必明顯，團隊需再研究是否以靜脈注射在代替口服效果會較佳，或待下一波疫情到來，有適合病人時作臨床測試。

陳又指作為公院醫生，RBC藥物遠比瑞德西韋易取貨，可治療更多病人，一般亦只會使用數天，料病人產生副作用不會太大。港大化學系講座教授孫紅哲補充，RBC藥物自1998年起沿用至今，未見病人報告出現嚴重副作用，有內地團隊今年3月亦曾就同類抗潰瘍藥物進行臨床研究，惟暫未公佈結果。港大團隊的研究成果已在《Nature Microbiology》發表，並已申請美專利。

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