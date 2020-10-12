林卓廷被控暴動將於區院受審 斥警未就白衣人襲擊案邀他補錄口供或出庭作證

一直要求徹查7.21元朗白衣人無差別襲擊事件的民主黨立法會議員林卓廷，早前遭警方控以暴動罪，由原告變被告。案件今日再訊，林開庭前直言遭警方誣告，會抗辯到底，又指從市民處得到大量7.21事件的影片及資料；但警方以他身份敏感為由，表明不再會見他，而他在認人手續中認出白衣人，卻不獲警方安排上庭指證，直言警方歪曲7.21真相，處事荒謬。

案件今在西九龍裁判法院再訊，七名被告包括民主黨立法會議員林卓廷（43歲）、客戶服務員庾家豪（35歲）、銀行副總裁陳永晞（37歲）、社工葉鑫昇（31歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）以及無業男楊朗（26歲），全被控一項暴動罪，指他們於去年7月21日在新界港鐵元朗站大堂與其他身份不詳人士參與暴動。

原安排7月補錄口供

林卓廷今進入法庭前表示，政府指鹿為馬已成習慣，但香港人不能習非成是。他形容今次檢控是本地司法史上最醜惡及邪惡的檢控，他與其他被告都會抗辯到底，還各被告清白。

林又稱，他從市民手中搜集到大量有關7.21無差別襲擊的資料及影片，原本跟警方相約今年7月就7.21事件到警署補錄口供，惟警方以林的身份敏感為由，取消補錄口供程序。

林又強調，他曾在認人手續中認出涉嫌參與襲擊的三名白衣人，他亦知悉該三人已上庭及排期候審。然而，警方卻沒聯絡他上庭指證白衣人。另外，他的助手莊榮輝及另一名區議員冼卓嵐也在認人手續中認出近距離施襲的白衣人，警方同樣沒有聯絡莊冼二人。他批評警方做法荒謬，歪曲7.21真相。林又揚言，他跟何君堯的誹謗官司亦會打到底。

林卓廷准離港執行立法會議員公務

控方今稱案件將於區域法院審理，並押後至12月21日在西九龍法院再訊，以待控方預備轉介文件。控方將傳召25名證人，聆訊涉及156段、共長370小時的錄影片段。據了解，涉案錄影片段包括新聞影片、從網上公開途徑取得的影片，以及港鐵元朗站閉路電視影片。代表第三被告的資深大律師潘熙一度反對控方再次押後案件，批評控方濫用法庭程序。

而決定延任立法會議員的林卓廷一方則稱，希望法庭撤銷不得離港的限制，指過往四年曾到英國及澳洲國會進行公務。主任裁判官羅德泉批准他於案件押後期間以原有條件保釋，並在「例外」情況下可獲豁免。羅官決定向林交還旅遊證件，若林要離港執行其立法會議員公務，須於離港前不少於72小時向警方提交行程表。

【案件編號：WKCC2903/20】

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