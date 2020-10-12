名家書法特色圖案高懸

西環森美餐廳牛牛招牌、佐敦澳洲牛奶公司的碗形招牌、雞記麻雀的公雞招牌，這些多年來為本港鬧市夜幕添上艷色衣裳的霓虹光影，終敵不過一紙清拆令，突然消失於熟悉街角。街招認為招牌是訴說香港歷史的導賞員，是文化遺產，可惜在這個都市，越具特色的東西越是留不住。

安全為由拆卸被指假對立

街招創辦人Kevin指，以往不少食肆會按店舖類型製作特色招牌，如佐敦麥文記及澳洲牛奶公司均設大型招牌，後者的招牌更有兩個碗形霓虹燈以標示其招牌菜，包括燉蛋及燉奶，據知兩店均有意保留招牌，卻敵不過屋宇署清拆行動，招牌2018年被拆。

Kevin稱，除霓虹招牌，昔日不少老店會以水磨石作為招牌，「以前嘅店舖會喺嗰度做好耐，招牌就較永久性」，如荷李活道一帶有已結業米舖遺下水磨石招牌，「睇到招牌就知有米舖，反映唔同時代嘅香港故事、當年有乜商業活動。」

中大歷史系出身的香港歷史專頁「港識多史」成員Godfrey認同招牌有其歷史文化價值，「20、30年代以書法字體招牌多，好多出名書法家寫招牌，例如歐建公等，之後亦出現畫畫嘅招牌，到70、80年代就越來越多霓虹招牌。」

他直言不少招牌被拆卸十分可惜，公眾安全固然重要，「政府話因為安全，但根本係假對立，其實招牌可以加固復修，政府只會拆卸棄掉，唔理背後價值，將個波推畀業主。」他呼籲市民多留意特色招牌，盼以輿論壓力增加社會關注。