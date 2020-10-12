拍獅子山抗爭人鏈 法新社記者奪諾曼第獎

表揚戰地與動盪地區記者的「巴約卡爾瓦多斯諾曼第戰地記者獎」（Bayeux Calvados-Normandy Award）得獎者前日揭盅，法新社攝影記者華萊士（Anthony Wallace）憑去年香港抗爭運動的「香港：人民反抗」（Hong Kong: A Popular Revolt）圖片報道獲獎。

李小龍女兒讚港示威者「如水」

華萊士的作品獲攝影獎的「公眾之選獎」及國際評審亞軍。他其中一幅作品是去年中秋有人在獅子山組成人鏈，亮起燈光照遍山頭，展示「Free HK」標語。法新社網站登出黑衣示威者被警員制服在地上的照片。

41歲的華萊士早前亦憑同一系列作品得到第24屆人權新聞獎，當時他是唯一在港的法新社攝影師，及後有其他同事加入。他憶述：「我不時感到驚訝見到在防毒面罩和護目鏡背後面孔有多年輕、甚至是青少年和20多歲的人。那一刻作為攝影師的我不想拍攝，感覺像是侵害他們。」

此外，去年反送中示威者以一代武打巨星李小龍的「如水」哲學作為抗爭核心策略，下月是李小龍的80歲冥壽，其女兒李香凝推出的新書《Be Water, My Friend》於上星期出版，李香凝形容父親的言語和行為，隨着時間過去不斷滲透到文化之中，「看到我父親的精神以如此積極和實際方式被引導認同和理解，實在太好了」。

提到香港示威者，李香凝指香港人愛戴和擁抱父親傳奇，並非常準確理解他的哲學含義，並以具體方式加以利用。

法新社/英國《星期日泰晤士報》