武漢肺炎︱18歲女酒店開P染疫 專家憂Staycation釀交叉傳播爆疫 難追源頭

娛樂場所停業，令Staycation大行其道，甚至十多人同房開派對，呼吸系統專科醫生梁子超指，酒店供非檢疫及檢疫住客入住，如在酒店房間內舉行派對，會有高風險傳播，特別是出席酒店房間派對者大多並非住客，亦沒有登記，追蹤困難。

今日新增個案中，18歲屯門VTC女生（第5193號個案）上月27日與7位朋友在尖沙嘴港威酒店聚會，出席者還包括個案第5164及5175號個案。第5175號個案曾到過China Secret，聚會當晚未曾與今確診女生見面，而是透過與同樣未去過China Secret的第5164號個案患者接觸後，疑將病毒再傳染予女生。

18歲女生列China Secret群組

第5193號個案的屯門職業訓練局（VTC）女學生，居上水天平邨天喜樓，10月4日不適失去味覺，並在10月8日到普通科門診取樣本樽檢測，其後確診，為China Secret群組個案。

因她曾在傳染期內（10月5日）上學，青年學院須停課兩周，衞生署會到學校派樽。另外，因鄰近的香港專業教育學院（屯門分校），即屯門IVE校舍，會與青年學院共用設施，故同須停課2周，衞生署會到場派樣本樽作檢測。

8人酒店聚會不斷「出出入入」及用餐

張竹君指，女學生曾於上月27日與7位朋友在尖沙嘴港威酒店聚會，當中包括1至2名確診者，其中一人曾到過China Secret，惟估計女學生未有與該患者直接見面。張竹君形容，當日參與聚會的人士不斷「出出入入」和用餐，估計當中有人曾到China Secret酒吧，並傳染另一人，再由該人士傳染給女學生，當中涉三代傳播。

衞生署其後補充指，港威酒店房的聚會共有8人參與，其中有第5164、5175和5193個案（18歲女學生）3人確診。《蘋果》翻查資料，第5175號個案為宏利經紀，曾到訪China Secret酒吧，無見過確診女學生；個案第5164號是機管局外判員工，沒有去過China Secret，但曾與第5175號個案見面，並疑將病毒傳染予該女學生。經警方協助後，衞生署已找出部份聚會參與者，正逐一聯絡，會安排5人送往檢疫中心。

另外，患者曾到學校餐廳，及於本月3日與幾名社工到過粉嶺和興體育館打羽毛球，目前正了解他們有否除下口罩的活動，故此預計最後可能會有7至10人需要接受檢疫。

專家：未來兩周需控制高危場所傳播 免疫情急反彈

呼吸系統專科醫生梁子超直指，現時酒店供非檢疫及檢疫住客入住，屬高危混雜場所，加上酒店設施亦未能做到百分百零風險，如在酒店房間內舉行派對，會有高風險傳播，屬高危活動。

梁子超指：「喺房間搞呢啲活動（派對），房間好多唔係住客，無登記，根本唔知啲訪客嚟自邊度，好難追查，疫情已經傳開晒。」他建議酒店業界檢視租住條款，以限制住客在房間內舉行派對等不符酒店營運目的的高危活動，如要求訪客必須登記，並建議政府考慮規管酒店房間活動。

他又指，今次個案反映高危場所交叉傳播風險，擔心會造成社區大爆疫，「呢啲高危場所最危險嘅係，喺短時間內，第一代傳播畀第二代傳播，第二代之後又去其他高危場所傳畀第三代、第四代，交叉傳播出去，會有大爆發風險。當傳到第五、第六代時，難以追查傳播源頭」。他認為未來兩星期若未能控制高危場所傳播，疫情有機會急速反彈。

酒店工會主席：單憑酒店政策難尋顧客行蹤

對於首度有酒店聚會爆疫，香港酒店工會主席徐考澧認為，事件揭露了單憑酒店政策，難以追尋顧客行蹤，及時阻止違反酒店政策行為，「我哋前線都發現，30%以上預約房間，最後有7人以上入住或者開派對……但實在好難每間房都監視，酒店都只能隻眼開隻眼閉」。

他稱，預期政府會因應事件，立即規管Staycation，雖然從防疫角度無可厚非，但希望酒店在損失生意同時，盡量顧全員工飯碗，一旦失業，將難以維持生計。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！