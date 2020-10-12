老翁截肢後身亡死因研訊 家屬質疑醫生隱瞞細菌感染

85歲老翁在巴士意外跌倒弄傷右小腿後感染食肉菌，被送往聯合醫院治療，接受清創及植皮手術。惟完成第四次清創後，家屬突然接到院方通知，稱老翁要截肢保命，更發現老翁於第四次清創前在院內感染另外兩種細菌。老翁最終在截肢後四天逝世。死因庭今就事件展開研訊，死者的媳婦聲言，死者曾投訴接受全身麻醉的清創手術時「聽到聲、感覺到痛，但郁唔到」，又指醫生隱瞞死者受細菌感染，堅持為死者做植皮手術。

死者張興祥於1930年出生。經常探望死者的媳婦盧康貴供稱，死者有糖尿病，2014年11月在巴士跌倒，左邊小腿感染食肉菌，同月2日、3日及13日先後接受清創手術。她引述死者指接受手術時「聽到聲，感覺到痛、但郁唔到，唔想再去做手術」，故她與丈夫、即死者長子張英傑當時質疑護士是否只給死者局部麻醉，抑或是麻醉藥力不夠。死者在完成第三次手術後，情況一度好轉，但死者仍然憔悴，擔心自己「行唔返」。

家屬要求傷口沒病原體或細菌始可做手術

院方要求死者於同月31日進行第四次清創及植皮手術，媳婦則要求在傷口沒有病原體或細菌的情況下才做手術，否則傷口會發炎。醫生當時承諾會先幫病人種菌，著她放心。及後醫生形容手術成功，但死者持續發燒。

至2015年1月15日、即死者死前一星期，院方急急致電家屬稱死者血壓低，須截肢保命。媳婦指此時「醫生先講，原來（死者）身體上有兩隻菌，已經唔係一開始嗰隻（食肉菌），而係院內感染嘅」，但院方仍然為死者進行植皮手術。媳婦指知悉事件後十分愕然，認為死者需要截肢的原因正是院方失誤。

聯合醫院急症科副顧問醫生王翔指，醫療報告顯示死者曾患糖尿病、有高血壓及中風病歷。死者在送入急症室前兩周在巴士前跌倒，小腿受傷，當時沒有即時看醫生，但其後情況惡化，顯示死者發燒，腳有水泡並「腫得幾犀利」，有膿流出，診斷為右腳蜂窩性組織發炎。醫生當時為死者照Ｘ光，確認發炎沒有入骨，亦沒有異物，惟沒有取樣本檢驗。死者其後由骨科醫生接手。

聯合醫院骨科醫生許正力是2014年12月2日首次為死者切除壞死筋膜及進行清創手術的其中一位醫生。他稱死者右下肢有壞死性筋膜炎，腳上有環繞的紅疹及水泡、皮下組織失去阻力，有污水流出，經過清創及筋膜切除後，有良好的血液循環，隨後進入ICU觀察。

第二次清創手術有噴血情況

許續稱，手術後將相關組織送往種菌，數日後才知死者感染食肉菌。他強調壞死性筋膜炎是急病 ，如要等種菌後才動手術，對病者來說是太遲，會延誤診治。

聯合醫院骨科顧問醫生許榕澤醫生翌日為死者進行第二次清創手術，手術期間無明顯流血，血壓正常，故停用其中一款強心針；但其後發現有血滲出紗布，並有噴血情況，血壓降低，凝血指數差，故再動手術縫合傷口，情況轉為穩定。許稱，糖尿病是其中一個令壞死性筋膜炎併發症高及存活率低的因素。

聆訊明日繼續。

【案件編號：CCDI522/15】

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