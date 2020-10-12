武漢肺炎︱18歲學生發病仍上學 同學家長批屯門VTC太遲通知

今日其中一個個案，是18歲的屯門職業訓練局（VTC）青年學院女學生，患者在發病後仍有上學。有學生家長向《蘋果》質疑，衞生署及校方未有及早通知，擔心在共用課室及其他設施下，增加學生感染的風險，「我個女依幾日都返咗學，（校方）咁遲先講，真係好無保障」。指已即時安排女兒進行檢疫。

屯門VTC青年學院回覆《蘋果》查詢指，今獲悉一名學生確診感染新型冠狀病毒，而該名同學曾於本月5日回校上課半天，在校期間有佩戴口罩；學院已根據衞生防護中心的指示，於即日起至19日暫停屯門青年學院及旁邊的香港專業教育學院（IVE）運作，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作，其間課堂將以網上形式進行。

學院亦與衞生防護中心保持聯繫，知悉與確診者有緊密接觸的兩名同學已獲安排檢疫，學院會安排向師生派發深喉唾液樣本收集瓶，亦已通知師生有關確診個案，以及相關課堂安排。

鄰近的屯門IVE分校亦發出電郵指，由即日起至19日暫停院校運作，並加強校內全面清潔，明日起課堂將會以網上形式進行，並安排派發深喉唾液樣本收集瓶。

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