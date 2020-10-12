向晴軒洩私隱 理大生或索償

【本報訊】為理工大學學生提供情緒支援服務的明愛向晴軒「為理在線」，上月遺失載有121名學生資料和對話內容的USB。有求助人指至少十次與明愛交涉亦無果，更被多番留難；有區議員表明不排除就事件向明愛集體索償。

區議員：明愛或違社署程序

一直跟進事件的油尖旺區議員李傲然昨日聯同其中一名受影響學生Bird（化名）舉行記者會。Bird指明愛上月中通知她的資料遺失，透露「可能包括」學生中英文全名、身份證號碼、電話號碼、地址、對話內容等，但至今仍未有具體說法或交代確實答覆的日期。Bird曾不下十次致電明愛交涉，但每次均由不同職員與她對話，質疑明愛沒有安排專責職員跟進。

Bird又批評明愛社工從不會主動提供協助，更多番留難，不斷用程序讓求助人等待，每次僅作「口頭無謂安撫」如「明白同學你好嬲」，對此感到極其不解及不滿，形容對方沒有尊重受害者，處理手法如同「在傷口上灑鹽」。

李傲然表示，早前獲理大回覆指有數名遺失的學生資料未被加密，與明愛在聲稱所有資料均已加密的說法矛盾，並透露曾去信明愛查詢事件，但對方僅回覆指已收到來信，無透露任何進度。李續指，現時收到約20名受影響學生求助。

李質疑明愛或已違反社署服務質素標準程序，要求盡快交代事件進度、處理補償及致歉，重申明愛處理事件的手法絕不能接受。他不排除會與求助人採取進一步法律行動，包括集體民事索償。明愛向晴軒表示，暫未能回覆查詢。