天文台調強風勢預測 地下台長稱要考慮8號風球 2天氣預報見轉波端倪

熱帶氣旋準「浪卡」周二早上最接近本港，可能以強烈熱帶風暴級別在本港以南450公里掠過。天文台明言，周一（12日）下午5至7時改發3號風球，不少人都關注會否「掛」得更高。倘翻查天文台的九天和機場2項天氣預報，或見轉波端倪。由於天文台調強本港風勢預測，料周二普遍地區吹6至7級的偏東強風，離岸及高地吹9級烈風。民間氣象網站「地下天文台」台長方志剛坦言：「為安全計，（天文台）有需要考慮8號風球。」

雖然天文台預計，準「浪卡」周二早上最接近本港，但適逢東北季候風南下，風暴濕暖的東南風，將與華南沿岸較涼的東北季候風相遇，激發連場大雨；而且風暴與內陸高壓之間較緊密的氣壓差距，亦令香港風勢頗大。兩者的共同效應將令本港周二起天氣轉壞，連續2日風勢頗大、落大雨和翻起湧浪。

地下天文台長：留意周二三雨勢

天文台的九天天氣預報原先在周一早上11時半前預計，本港周二三吹「東風5至6級（清勁至強風），離岸及高地達8級（烈風）」，惟周一早上11時半調強周二的風勢預測，改料吹「東風6至7級（強風），離岸及高地達9級（烈風）」。天文台在周一下午1時更新的機場天氣預報，亦透露機場在周二下午2至8時吹5級（清勁）東風，即接近烈風程度。

民間氣象網站「地下天文台」台長方志剛在周一早上11時許指，估計周二晚是本港「最大風時段」，故天文台在周一傍晚改發3號風球後，「應該持續超過24小時」。他又指，由於天文台在九天天氣預報調強本港風勢預測，料吹「東風6至7級，離岸及高地達9級……最新機場天氣預測又加少少……為安全計，（天文台）有需要考慮8號風球」。但他強調，會否有8號風球，「現時言之尚早」，市民應「留意星期二及三雨勢」。

澳門8號風球機會「低至中」

澳門方面，氣象局亦表明周一晚上6至9時考慮改掛3號風球，機會「高」；周二清晨至早上改掛8號風球的機會「較低至中等」。當局又發出藍色風暴潮警告，預測澳門受風暴潮及大驟雨影響，周二早上4至9時內港一帶及低窪地區會水浸，最高水浸高度約為0.4米。

記者 李鈺廷

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