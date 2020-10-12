立法會選舉︱選管會追殺「初選」 接投訴交執法機關：國安法禁外國操控選舉

第六屆立法會選舉宣佈夭折前夕，民主派陣營透過「初選」供市民票選心儀代表，惟遭中聯辦及港澳辦先後批評或有違「港版國安法」，建制派也狙擊指控違法，不少親建制政團早前「車輪轉」到選管會甚至廉政公署「請願」，聲言要徹查。受壓的選管會今日公佈的《2020年立法會換屆選舉》報告中，特別闢出章節於【其他事項】中論及「『初選』活動」，稱選管會收到相關活動投訴後，已按既定程序將轉介執法機關跟進，又指基於公眾關注，建議當局認真研究是否需要考慮管制「初選」活動。

選管會於報告中未有提及已轉介多少宗相關投訴，但強調已分別在7月8日及14日兩度發表聲明，提醒有意參選人士及其他持份者要了解及遵從選舉法例中有關舞弊行為非法行為、選舉開支等等，其後先指出香港現行選舉法例及程序中沒有「初選」機制，若參與「初選」人士符合法例訂明的候選人定義，則其不得招致超逾規定最高限額的舉支，並須依法申報，繼而指根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何藉賄賂、武力、脅迫或欺騙手段以誘使他人參選或不參選的行為，均屬舞弊行為。

面對港澳辦曾發表聲明指，所謂「初選」是對香港特區選舉的非法操控，是對香港《基本法》及「港版國安法」的公然挑戰，又曾指控戴耀廷為境外勢力在港政治代理人，稱堅決支持依法查處有關違法行為。選管會報告中亦特別提及「港版國安法」第29條規定，「為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織人員串謀實施、或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援，對香港特別行政區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果，即屬犯罪」，但未有明言「初選」是否干犯相關條例。

選管會只在【建議】中指，社會有意見認為涉及大量選民及參選人的「初選」可能會誤導部份選民，以為是公共選舉的一部份，因而產生混亂及影響選舉結果，「基於公眾人士對『初選』的關注，選管會認為有關當局應認真地研究有關議題，從而考慮是否有需要管制有關活動」。

胡志偉斥建制派「輸打贏要」

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉指，參加初選的民主派人士，都有按照選舉法例申報開支，認為在此背景下，選管會仍稱有「初選」可能違反選舉法，意味政府有意進一步操控選舉，令民主派出選時只能一盤散沙，不能派出最強陣容出選，「呢個好明顯係（建制派）輸打贏要嘅做法」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！