【大搞噱頭】

【本報訊】在疫潮中逆市大賺的兩大連鎖超市獲批出保就業補貼，但被要求回饋公眾及弱勢社群。百佳昨公佈回饋計劃下的大抽獎計劃，共設32萬個100元百佳現金券名額，市民可於今午1時起至下周日上網登記抽獎。回饋計劃外，百佳另設10個可同時「1分鐘免費掃貨」獎賞名額及3,000個名額可獲禮品套裝。民主黨消費者權益政策副發言人袁海文質疑，回饋計劃變成以公帑資助的超市公關活動，建議超市應在計劃之上再推出優惠。

百佳昨公佈超市回饋計劃大抽獎的細節，市民可於今日下午1時起至下周日晚上11時59分期間，登入百佳活動網站或致電熱線，以流動電話號碼和出生日期登記參與抽獎，毋須填寫姓名和身份證號碼，百佳將於本月23日進行電腦隨機抽獎。

回饋計劃下的現金券大抽獎共有32萬個一百元現金券名額，涉及金額3,200萬元。百佳在回饋計劃之上加設10個頭獎名額，得獎者除獲得回饋計劃內的100元現金券，亦得到「1分鐘免費掃貨」機會，暫定於12月6日在指定分店進行，另設3,000名二獎名額，得獎者除得到100元現金券，亦可獲得禮品套裝一份。

頭獎得獎者會有專人致電通知，其餘得獎者則會收到電話短訊通知，可於下月2日至30日到百佳分店領獎和現金券。逾期未獲領取的相關款項將轉贈到指定慈善組織。員工不得參與抽獎。

百佳指大抽獎計劃已獲政府接納，為符合提供無附加條件的現金優惠要求，超市只能選擇在店舖以先到先得方式派發現金券，或以抽獎形式派發，但礙於公眾衞生安全，為免引起混亂和潛在的健康風險，並沒有其他選擇。

區議員：遠低於所得補助

深水埗區議員、民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，百佳乘勢舉辦「1分鐘免費掃貨」配合抽獎活動，令回饋公帑計劃變成企業公關活動，市民容易忘記大抽獎的現金券其實來自公帑。他又認為，掃貨活動只有1分鐘，而一般超市貴價貨品不多，「佢一早計好晒數，10個名額，每個冇可能攞到1萬蚊」，相信超市內貴價酒類、貴價肉類和奶粉等可能是得獎者的目標。

袁海文又指出，回饋計劃的金額對比超市獲得的公帑得益仍有距離，認為超市在疫情中生意好，不應獲批補助，又建議超市在符合政府規定以外，加碼顧客優惠及對員工獎勵。