全靠政府把關不力，香港近日嘅武漢肺炎疫情又再度變得唔穩定，仲先後爆咗幾個感染群組。使咗五億幾公帑硬推全民檢測嘅政府，日前再宣佈會喺幾個出現群組感染嘅地區設立檢測站，話方便高危市民去驗，等佢哋求個安心又可以搵出隱形患者咁話喎。葵涌嘅石籬社區會堂臨時檢測中心噚日啟用，作為食衞局局長嘅陳肇始梗係要入去巡吓啦，點知竟然未入去就被「嘟」爆！

邊個咁大膽「嘟」局長？咪就係嗰部矮佢少少嘅體溫探測機囉！在場嘅攝記話，陳肇始用右手掌探咗三次熱都量唔到體溫，足足畀部機請佢食咗三次檸檬，最尾換左手再探先至入到場！不過，體溫低都好過熱得滯入唔到去嘅，希望陳局長下次可以着多件衫喇，如果冷親嘅話，又會好似之前喺商台節目喊嗰陣咁，搞到成面都係鼻涕㗎喇！

fb發帖串錯武肺英文

其後陳肇始有喺facebook發帖，不過佢竟然連武漢肺炎英文（COVID-19）都串錯。

家庭醫生林永和同八方解釋，體溫分為核心溫度同表面溫度，其中耳探、口探及肛探屬量度核心溫度，結果較準確同穩定；量度表面溫度嘅就有額探、腋探或手探，由於皮膚表面溫度容易受外來環境影響，如出汗或本身「手凍腳凍」，故相對有欠準確，佢估計局長可能當時「手心凍」，或剛好撞啱儀器故障。林醫生又話，因可能有潛在具傳染性嘅病人前往檢測中心做測試，當局要做好防疫措施，探熱儀器應以醫院防疫標準作參考，亦應按既定程序跟進温度過高或過低人士，唔可以掉以輕心。

李八方