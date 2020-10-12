與陳美茵對談︱曾美華評老爺黎智英：世人對佢有誤解

《9點半蘋果新聞報道》啟播一周後，坊間反應非常熱烈，除了有市民慨嘆終於可以在電視上收看講人話的新聞報道外，亦對於曾美華復出做主播感到雀躍。而今晚9:30，將有另一把熟悉聲音出現——正是陳美茵！大家可在《蘋果》YouTube頻道、《蘋果》Facebook、《蘋果》果燃台收看。若觀眾在YouTube頻道觀看，只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，更可以行動支持我們。

兩位美女主播復出成為全城熱話，而較早前她們更拍攝了《蘋果930主播專訪》對談，讓觀眾可了解兩位在專業形象背後，比較平凡的一面。

「大聲唔代表惡」

眾知周知，曾美華是黎智英的新抱，陳美茵便把握機會問曾美華，也許是普羅大眾最關心的問題：「黎生作為一個老爺、爺爺，或者爸爸呢個身份，同大家喺傳媒報道見到嘅佢有冇分別？」曾美華認同世人會認為黎智英比較「強勢」和「惡」，亦感受到對方說話聲如洪鐘：「但大聲唔代表惡，至少佢喺家人嘅聚餐食飯，佢冇惡過佢個仔、冇惡我，又冇惡過個孫。咁佢喺我心目中，咪唔惡囉。」她又表示黎智英作為家人，更是非常親切，她笑說：「世人對佢有誤解！可以直quote呢句。」

曾美華事業有成，又有美滿家庭，被陳美茵笑說是「人生勝利組」，她接得快：「『輸在起跑線』同『贏在起跑線』，呢啲係內地用語嚟，我哋從來都唔講呢啲！」對於人生目標，雙子座的曾美華自認比較貪玩「冇時停」，故只能規劃出短期人生目標，正是教育好8歲囝囝Jalen和6歲囡囡Amber，讓他們明辨是非黑白。

不做怪獸家長

這世代的小孩個個被迫練成「十八般武藝」，曾美華卻認為這樣會令他們喪失了童真，變得沒有創意，故不會為子女報讀大量興趣班，而是帶他們周遊列國，感受當地的風土人情。「呢個係我育兒嘅方法，可能普羅大眾覺得多餘、離晒地，但呢個就係我，唔需要理人哋。」

下周一繼續有《蘋果930主播專訪（陳美茵篇）》，屆時陳美茵會分享她做主播時的瘀事，以及她離開主播崗位後的工作。敬請留意。

服裝：曾美華-Iris and Ink

化妝：Chris Lam ， Kyo Lee ，曼曼

《9點半蘋果新聞報道》直播網址：

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