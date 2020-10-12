大灣區投票︱葉國謙稱民主派可網上拉票 胡志偉駁斥：在港合法文宣可犯彌天大罪

特首林鄭月娥據知會在《施政報告》宣佈容許大灣區及上海與北京等地居住的港人在內地投票，外界關注涉及選舉不公。身兼行會成員的民建聯葉國謙今天於港台節目指，過去都有選民使用親友住址用作選民登記，更稱在囚人士並非住在登記地址亦可以投票，聲言民主派仍可在網上拉票。民主派會議召集人胡志偉批評將囚犯與內地港人類比是「本末倒置、夾硬嚟」，指囚犯仍受制於香港法例，有別於在內地生活的港人，「特區政府有乜權力去延伸佢嘅管治權去內地？」

葉國謙今早在電台節目指，其他國家都會容許在當地使領館安排下讓選民在境外投票，冀特區政府在行政上作安排，捍衞身在內地港人的憲制和公民權利。至於應否同時讓海外港人投票，葉稱：「呢個唔係屬於公平嘅問題」，而是安排及技術上能否做到，認為未來可朝有關方向安排。對於民主派人士未能返回內地拉票，葉國謙聲稱問題不大，認為：「大家都係靠網上宣傳爭取選民的支持。」

葉強調，現時不少港人都不斷來往中港兩地，有些人於深圳居住、但來港上班：「佢哋係咪真係喺香港本身真係有居所，已經唔係好重要」，認為政府推行上述新做法時，要在立法過程解決相關問題。

胡志偉斥當局欲推行建制派必勝的投票制度

胡志偉在同一節目反駁，港府和建制派不惜改變「選民」定義，只為推行一套讓建制派在選舉「必勝」的投票制度，質疑一旦在大灣區設立票站，港人和港府難以監察和跟進選舉舞弊問題，質疑特區有何權力將管治權延伸至內地：「結果就要授權內地去協助你去管理，亦牽涉到選舉法例點樣可以延伸到內地嘅問題」。他亦指，民主派在香港屬合法的文宣，在內地亦會犯「彌天大罪」，根本難以接觸選民拉票，結果令選舉不公。

胡認為，如果市民覺得選舉重要，可如過去般由內地返港投票，「台灣、其他國家都有類似情況，選民會專登買機票飛返去投票」。他認為香港選舉的公平公正性，現已到了「最後一道防線」，若然最終要由中共操控選舉結果，香港人才能投票選舉，「一國兩制就宣佈玩完」。

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