港版國安法︱譚耀宗稱討論港獨已違法 斥教育局「引導學生港獨不可行」說法不準

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指稱有計劃地散播港獨而遭釘牌，教育局局長楊潤雄早前解畫時指，教師應該引導學生，達至港獨不可行的結論。全國人大常委譚耀宗回應時表示，討論港獨已是違反《國法法》，表明根本「不應該」討論，質疑教育局的說法不準確。而教育界立法會議員葉建源指，他們今日會向教育局提交上訴通知，過去沒有類似經驗可參考，他希望上訴委員會組成的小組可以公正處理個案。

教育局局長楊潤雄昨日在電視節目回應宣道小學教師釘牌時，提到校方在課堂是否觸及港獨議題，或者如何教授是專業上討論，但一定要達至港獨不可行的結論，重申該名教師負責的教案及教材編排，是引導學生接觸港獨思想，看不到內容提及港獨基於憲制基礎等是不可行的結論。

全國人大常委譚耀宗今早啟程往北京出席全國人大常委會委議。他見記者時提到，教育局指港獨問題「不可能」的說法不夠準確，而是「不應該」討論港獨，「因為香港係中國領土一部份，討論任何港獨，已經喺法律上講清楚係違反《國安法》」，認為根本「不應該」討論，不是言論自由的問題。他表示，相信教育局會按照指引，適當處理有關教師專業的問題。

協助該名教師的教育界立法會議員葉建源則在電台節目表示，他們今日會向教育局提交上訴通知書正式提出上訴，而上訴委員會名單是由政府委任，處理申訴個案時會抽出5名成員組成小組，其中最少3人為教育界人士，另外亦會包括法律界人士。委員會會採用類似法庭審訊的程序，雙方可派出律師代表陳詞，亦可傳召及盤問證人。

葉建源指，過去沒有類似經驗可供參考，希望小組公正處理。他提到，若果該名教師上訴失敗，下一步會向行政長官會同行政會議上訴，故他質疑特首林鄭月娥早前表明支持教育局，做法非常不妥當，認為她無理由、亦無必要在此時表達強烈意見。

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