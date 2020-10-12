基層投訴社福機構現金券益自己友

【本報訊】第二期保就業計劃中分別取得近1.85億元及1.62億元的兩大超市，按回饋計劃須向弱勢群體派發現金食物券。有政黨近期接獲逾百宗查詢及投訴，指有符合低收入家庭條件人士向與超市合作的社福機構索取現金券，但社福機構竟以有關人士並非會員為由而拒絕。

民建聯表示，百佳超市每份200元、總值4,000萬元的現金券已分發予20多間社福機構，即將派予基層市民。但民建聯九龍西團隊9月底收到逾百名市民查詢及投訴，稱他們即使合乎低收入家庭的領取條件，仍遭社福機構拒絕發放現金券。

民建聯九龍西團隊9月30日至10月8日期間，致電27間社福機構主要在九龍西的辦事處或服務點查詢領取詳情，當中包括保良局、仁愛堂、惜食堂、香港傷殘青年協會、循道衞理楊震社會服務處等，結果所有機構均以非會員為由拒絕申請，回覆包括「不對外派發，只派給學員」、「只供社工跟進開的會員申請」，又指已主動聯絡服務使用者，不用居民提出申請，甚至有機構指可安排即時入會，成為會員便可領取。

議員促放寬領取條件

立法會議員鄭泳舜表示，不少低收入家庭人士均對涉事社福機構的做法感到失望，因為即使即時入會，也不一定有現金劵，感覺有關機構「自己人才有份」。

鄭泳舜建議百佳放寬領取現金券的條件，不應只限社福機構服務使用者，並預留部份現金券予符合低收入家庭定義的非會員。他又建議兩超市主動將回饋金額加碼至補貼金額的八成，讓更多基層家庭受惠。