立法會選舉︱建制港府吹奏境外投票 選管會跪低未反對 「關愛隊」亦變「切實可行」

2020年立法會選舉押後一年，選舉管理委員會今日（12日）發表報告書，提出更改現有選舉安排的建議措施，包括明年引入電子選民登記冊，並指電子派票實行後，設立建制派一直要求推行的「關愛隊」變得「切實可行」，但對實行「電子投票」有保留。

至於建制派與特區政府一直吹奏要推行的境外投票，選管會在壓力下未有明確反對，強調選管會並無任何相關經驗，要依賴熟悉事項的政府部門協助統籌及支援，但同時提出多項疑問，包括如何核實選民的資格等，強調必須確保有合適監察機制，政府應謹慎研究，再交由立法會審議。

冀明年9月立法會選舉引入電子派票

建制派自去年區議會選舉大敗之後，一直批評有關選舉不公，要求推行電子派票、電子投票、境外投票，以及實施「關愛隊」等改革。

選管會今日發表的2020年立法會換屆選舉報告書，回應多項要求，其中建議加快電子選民登記冊發出選票的開發及籌備工作，以冀於明年9月舉行的立法會換屆選舉中，引入電子派票。該系統原定於明年12月舉行的選舉委員會界別分組一般選舉中採用，即選民毋須如以往般按身份證號碼英文字頭到指定發票柜枱輪候領取選票，而是可按指示到任何一張發票柜枱領取選票。

選管會又指，如在未來選舉中能採用電子派票，在投票日為有需要人士另設專隊及專用櫃枱將會變得「切實可行」，認為可處理聲稱有人重複排隊以阻礙長者輪候領取選票的投訴及縮短輪候時間。

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倡全面檢視中央點票安排 如超區於各票站點票

至於電子投票，選管會認為必須就投票時核實選民身份、確保投票自主和保密、相關技術和系統保安問題，以及監察投票及點票的安排等，作嚴謹考慮和研究，否則會嚴重影響公共選舉的公開、公平和公正性，社會上應有廣泛及深入的討論，作出取捨。

點票方面，選管會指，在不引入電子投票及仍沿用實體文本選票的大前提下，要在同一票站投票兼點票的安排下採用電子點票，並不適當。

至於傳統功能界別，因大部份界別只涉及一個議席，人手點票並無很大困難，考慮到將引入電子派票等措施，認為在傳統功能界別進行電子點票並無優先處理的必要，但選管會建議選舉事務處全面檢視現時中央點票的安排，特別是區議會（第二）功能界別選舉的點票工作，改為在各個投票站進行的可能性。

詳列境外投票問題 籲審慎研究如何執法

特區政府以疫情為由押後選舉後，與建制派一直力推大灣區境外投票的需要，選管會在報告中雖稱，理解疫情對身處境外的選民行使投票權的問題，但強調境外投票涉及重大政策考慮，有關當局需就修改選舉法例、大量資源的投入、跨境協調及合作事宜等作審慎及通盤考慮。

選管會明確表示，從選舉實務安排而言，若要求有港人居住的地方都設立票站是不切實際，並提到相關可行性考量，如選舉事務處的運作及資源只限於香港境內安排選舉，至於境外設票站的大部份實務工作，如物色及設置投票站、安排票站工作人員等，需由境外相關單位，如各地香港辦事處負責。

報告亦提出多項疑問，如是否需要為境外投票制訂預先登記安排，候選人及其代理人如何能有效監察投票及點票過程、運送選票和票箱來往香港以外的投票站過程中所涉及的風險等，以及如何應用香港的相關選舉法例及規則安排投票及點票、如何處理發生於香港以外投票站的突發事件、執行由票站秩序以至違反選舉法例的執法工作等，認為須審慎及全面研究。

至於郵遞投票，選管會指郵遞投票或可讓投票日無法回港的選民行使投票權，同時亦減省在境外設立投票站的工序，但必須解決如何確保投票自主及保密的問題，如無法由投票站人員核實選民的身份，保障選民的投票權沒有被他人盜用，及如何確保選民根據自己的意願選擇而不受外來影響或干擾；加上選票在投遞的過程中亦存在風險，必須有效的保安措施，以確保選票不會被截取或查看，亦不會因郵遞延誤令有關選票未能被點算，因而影響點票結果。

翻查資料可見，選管會今年6月發表立法會選舉活動指引時曾拒設建制派倡議的「關愛隊」，選管會主席馮驊也曾指立法會投票日只有一天，擔心處理「電子登記冊」的電腦屆時會有技術故障，而他一直未言要研究境外投票安排。

黃碧雲斥選管會在政府及保皇黨壓力下低頭

對於選管會建議使用電子選民登記冊、為優先投票訂法律基礎及研究境外投票等，民主黨立法會議員黃碧雲炮轟是對相關建議「開綠燈」，以配合政府和保皇黨為達致建制派逢選必勝的目標鋪路，絕對不能接受，特別指出在大陸設立票站必會助長買票種票，及成為貪污舞弊的溫床，屆時選管會根本無權管理，執法人員又不可能在大陸執法。

設立關愛隊方面，黃碧雲特別重提馮驊曾於今年6月嚴詞拒絕，表明在公平及平等的原則下，每名選民須排隊進入投票站投票，因此「關愛隊」操作上不可行，但選管會最終只是建議「有關的法例修訂必須清晰及詳盡，避免在日後推行時有不必要的爭議」，批評選管會在政府和保皇黨的壓力下「低頭」，不再獨立及公正，反而處處以保護建制派的利益及增加其勝算為先。

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