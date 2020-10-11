機鐵衝燈 玩殘300迪士尼客

【本報訊】武漢肺炎疫情持續，不少巿民「抗疫疲勞」趁假日外出遊玩。昨晨港鐵機場快綫無載客列車卻疑「衝燈」，導致機場快綫、東涌綫青衣站往來欣澳站列車服務一度暫停約一小時，涉事車長正協助調查。約300名前往迪士尼樂園的市民，需改乘接駁巴士前往欣澳站，巴士站出現50米長人龍，有人爭先恐後。

昨晨約9時50分，機場快綫一輛無載客列車，在青衣站附近側綫疑「衝燈」，導致東涌綫列車服務受阻，機場快綫及東涌綫青衣站來回欣澳站列車服務一度暫停。

事故期間，大批市民停留於青衣站月台，站內有廣播提醒乘客部份列車服務受阻，有乘客顯得不知所措。港鐵安排免費接駁巴士接載乘客往來青衣站至欣澳站，約300名前往迪士尼的乘客蜂擁至站外排隊，人龍長達50米。接駁巴士剛打開車門，市民即爭先恐後上車。

青衣至欣澳受阻一小時

有帶同幼童前往迪士尼的夫婦表示，抵達青衣站後發現未能入閘，大批乘客離開車站，他們才得知列車服務受阻，惟現場未有太多指示及廣播，故他們打算改乘的士往迪士尼。同樣前往迪士尼的鍾小姐，乘搭東涌綫至青衣站時，才得知列車服務受阻，惟有自行搭巴士往大嶼山收費廣場，轉車入迪士尼。

港鐵表示，受影響列車服務於10時57分逐步回復正常，涉事列車已安排回廠進行深入調查。有關車長正協助調查，港鐵並已將事故通報相關政府部門。