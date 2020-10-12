兵分三路助家屬　鄒家成：冇資格放棄

【本報訊】12名涉反修例案件的港青被內地秘密關押近50天，家屬個多月以來奔走營救，民主派也組成支援小隊，兵分多路協助家屬，雖然當中困難重重，但有份協助家屬的鄒家成坦言，他們仍會堅持：「當全部家屬未完全放棄嘅時候，我哋（協助者）都冇資格去放棄。」

8月26日，中國公安突然在微博公佈截獲一艘涉非法越境的快艇，及後中共喉舌《文匯報》證實他們為12名涉反修例運動的港青。過去經常陪同家屬與傳媒會面的民主派初選勝出者鄒家成接受本報訪問透露，包括他在內的多名民主派人士，也是在公安公佈同日收到家屬求助，並於短時間內集合12個家庭親屬；由於「港人送中」是民主派從未處理過的課題，故即日碰頭商討，民主派三人支援小隊亦開始行動。

立法會前議員朱凱廸指，營救行動主要兵分三路：鄒家成陪同家屬接受過百中外傳媒訪問，讓香港以致國際社會更了解事件；他主力與航海交通服務業職工會聯絡，並出海尋找中港疑合謀將12人送中的線索；民主黨涂謹申專責與各政府部門交涉，持續向政府施壓。

無懼被跟蹤 料營救以年計

家屬和支援小隊要求合理合法，卻令他們被政權盯上，甚至暴露於危險中。鄒家成透露，自己在跟進12港人事件後常被不明人士跟蹤，某次陪同家屬接受訪問，就有疑似國安人員由早到晚隨他們出行，但他表明會繼與家屬同行：「今日呢個（危險嘅）環境係點都會嚟，個問題係成個協助團隊用咩心態去面對。」

白色恐怖亦阻礙家屬追查真相，朱凱廸曾多次出海尋找線索，惟香港船家一聽聞與12港人有關、從布袋澳出發都拒絕；他們又打電話向有可能目擊12人被捕的希臘貨船船公司查詢，對方都不願多談，「又或者中共係設法令我哋（行動）舉步維艱，佢係千方百計阻止件事水落石出」。

被問到會否擔心因支援而要承擔後果，朱凱廸強調，當中國維權律師在中共壓力下仍堅持接受12港人家屬委託，「另一啲人嘅韌力有幾大、佢哋係點做嘢，我覺得有咗呢啲聯繫，我哋要諗點同佢（中共）鬥長命係多咗好多預備」。鄒家成也預計營救行動或以數年計，但他說：「可能好多目擊事發經過嘅證人我哋都接觸唔到，我哋都繼續繼續嘗試。」直言當家屬未放棄，「我哋都冇資格去放棄」。

■記者陳嘉裕