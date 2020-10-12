港版國安法︱7.1或之後受聘公僕須宣誓或聲明擁護《基本法》

公務員事務局今公佈，於今年7.1或之後受聘公務員，須宣誓或作出聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責。

公務員事務局今向各部門發通告指，為加強公務員對其公職身份所帶來的期望和認知其責任，在今年7月1日或之後入職的公務員，將要宣誓或簽署聲明，表明擁護《基本法》，效忠香港特別行政區，以及對香港特區政府負責。通告列明，大部份準受聘人須在接受聘任時簽署聲明；直接受聘擔任高級職位，如部門首長的人士則須宣誓。

假如在這日期之後受聘、但尚未簽署聲明的公務員，則須簽署通告附上的聲明，再交回所屬部門。新聲明中內容為「本人受聘為中華人民共和國香港特別行政區政府公務員，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。」

通告又特別提到，《國安法》中第6條訂明，「香港居民在參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」

局方表示，有關新要求符合《國安法》規定，有助進一步維護和推廣公務員隊伍應恪守的核心價值，並確保港府能有效管治。通告指，若有公務員在職期間涉嫌違反聲明或誓言，將會按公務員規則和規例處理，包括《公務人員（管理）命令》或各紀律部隊法例下的紀律行動。

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