退休沙展與長子爭樓 稱為申請按揭始聯名

年近八旬的退休沙展26年前購入長沙灣樂年花園單位，卻擔心臨將退休難獲銀行按揭，遂與當時23歲的長子聯名購入單位。惟沙展去年要求兒子將單位轉名不果，認為兒子違反信託責任，故入稟要求法庭頒令單位屬他一人所有。案件今於高等法院開審，沙展自言思想傳統，重男輕女，曾以長子之名申建丁屋，協議三名子女可每人分得一層，但強調實質業權仍在他手，收租直至百年歸老。他自言「分配咗嘅嘢都可以拎返」，因為「樓係我起，錢係我出」。

原告黎漢添（78歲）庭上透露，中五畢業後加入警隊，最初月薪300元。他曾在指揮及控制中心負責接聽999報案熱線，又曾在警察訓練學校擔任步操導師，並負責體育運動。他與妻子均為南丫島原居民，自言思想傳統，重男輕女。夫婦育有兩子一女，案中被告黎子能（48歲）為長子。

原告謂自1999年起，先後為被告支付最少四筆共75萬元的款項，用以支付買樓首期、開設寵物店等。他否認有關款項是他「畀」被告，強調每次都是借給他，「佢問我借，我有錢就借畀佢」。原告同意每次付款前均無說明何時歸還，以及要還多少錢，但事後有詢問被告何時還款，只是被告沒有答覆，「唔出聲、冇反應。佢話送？冇得送！」

雖然原告其後與被告關係疏離，但原告說仍「鍾意」被告，「係仔都鍾意，係仔都關心」。對於被告曾搬近原告長沙灣的居所，他不認同被告關心他，「唔覺喎，冇喎」。原告在書面供詞中更指出，被告只會在有金錢需要時才與他及家人聯絡。

被告一方則指，被告每逢過時過節均會與原告家人一起吃飯，故原告說法與事實不符。原告同意，從沒因為關係疏遠而不再在財政上幫助被告。

被告一方又稱，原告於1992年被告尚是大學生時，就已將南丫島一幅土地送贈給被告。原告則解釋，當年想申建丁屋，欲借用被告丁權；惟強週被告名下必先要有一幅地，他才能將地轉名，故絕非送贈。原告又稱，當局2004年批准其子興建丁屋前，他已跟三子女達成共識，三層丁屋將每人獲分一層，惟實質擁有權仍在他身上，他與妻子會賴以收租直至百年歸老。

被告質疑，既然原告稱南丫島丁屋與涉案樂年花園物業兩者業權皆屬於他，何以於2017年9月原告與被告仍討論，原告以丁屋業權與被告交換樂年業權？原告稱是被告提出要求，他才答應。

原告指，即使現時丁屋物業部份已轉名給幼子，但其實幼子也是代他持有業權。辯方問：「你嘅理念中，分配咗畀仔女嘅嘢都可以拎返？」原告稱是：「因為樓係我起，錢係我出。」

原告案情指，當年與長子聯名以208萬元購買樂年物業，表明聯名只為方便獲得按揭，兒子僅以信託形式為他持有一半業權，首期及供樓均由他支付。單位於1998年供完，兒子未有支付分毫。2017年他發出律師信，要求兒子歸還一半業權，遭拒後興訟追討。

【案件編號：HCA744/18】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！