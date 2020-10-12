揭佐敦道都裝「墜機」路牌兼指示不清 區議員成功爭取更換

早前屯門蝴蝶灣一塊路牌驚現飛機「墜機」標誌，引起網民熱議，最終該路牌同日極速被黑色貼紙遮掩。油尖旺區議員陳嘉朗提到，近日接到市民投訴，佐敦道近連翔道的一塊路牌指示牌，飛機的機頭向下，指示亦未夠清晰，或影響駕駛者選定路線。他表示，已向部門查詢，並獲回覆稱將會更換該路牌。

該路牌設於海泓道與連翔道之間的一段佐敦道西行線，右面3條行車線可右轉連翔道北行，當右轉後，靠左面的行車線只往西區海底隧道入口，而另外右方的兩條行車線可前往葵涌、沙田及大嶼山。陳嘉朗表示，該路牌未能清晰指示相關情況，坦言現時加上另一路牌，令原呈為「Y」字樣的設計，變成「V」，令駕駛者或有錯覺，未知需預先選定路線。他提到，該路附近，同樣有塊路牌有「飛機」字樣，惟機頭沒有向下，故認為該路牌有改善空間。

關注路牌設計的道路研究社邱益彰表示，根據英國路牌指引，飛機標誌的機頭方向，在任何時候也不可向下傾斜，機頭應保持水平綫以上，所以該路牌的設計有違指引。他指出，明白飛機機頭指向可以協助指示方向，路牌上的機頭或因而向右下傾斜，代表需再轉右才能往葵涌、沙田及大嶼山的方向，惟該路牌應有更好的設計，表達方向同時，亦能避免機頭傾斜。

運輸署回覆，路牌設計指引參考了不同海外國家的做法，一般以飛機標誌表示前往機場的駕駛路線，並指向該路線的行車方向，惟沒有明確指引適用於朝水平以下的行車方向或迴旋處掉頭的情況。署方表示，知悉公眾對路牌的意見，現正檢視路牌的設計及改善方案。包括文字及標誌的安排。

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