轟全民檢測效用遜診所派樽

【本報訊】耗費5.3億公帑的全民檢測大龍鳳被批評成本效益極低，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇直指，本港病毒檢測失焦，全民檢測找到確診者比率僅0.002%，但政府門診和私家醫生派樽檢測，比率分別高達0.5和0.8%，直斥政府資源錯配，認為須討論是否立法強制有病徵看私家醫生的人士檢測。

促強制有病徵求醫者採樣

袁國勇昨在電台節目上指出，全民檢測有逾178萬名市民參與，只找到32名確診者，但政府門診和私家醫生派樽檢測，每一萬人分別找到46和84名患者，反映政府資源放錯地方，非常不理想，認為市民如有輕微病徵會到政府門診或私家醫生檢測，是找出確診病例的最有效方法之一，效果比全民檢測更好，當局應增加相關資源。

他指，現時最重要是檢測有輕微病徵人士，認為政府需要討論是否立法強制看私家醫生的有病徵者接受檢測，否則疫情有可能反彈，成為本港防疫漏洞。

食衞局長陳肇始昨巡視葵青石籬社區會堂臨時檢測中心後稱，政府無忽略輕微病徵人士的檢測，當局一直有讓他們透過私家醫生或醫管局普通科門診接受檢測。另新增的九龍城及油尖旺臨時檢測中心今日起投入運作。截至昨晚8時，灣仔和葵青兩所臨時檢測中心累計合共為1,844人採樣；至晚上10時完成518個樣本的檢測，若有呈初步陽性會交由衞生署覆檢，但該署無交代有否初步陽性個案。

袁國勇批評全民檢測效用不彰，惟財政司司長陳茂波昨在網誌「盲撐」偉大祖國於本港強推的全民檢測，聲稱整個流程的演習有助香港建立適合本港情況的應變機制，為本港提供寶貴經驗。他更盛讚內地透過全民檢測有效截斷傳播鏈，加上推出健康碼，以風險評估及識別機制，讓沒有染疫的市民保持日常生活。

立法會議員郭家麒認同袁倡議增加資源在私家醫生和門診檢測，批評政府以政治掛帥凌駕公眾健康。他質疑陳茂波所謂的全民檢測經驗應是「失敗嘅經驗」，對陳只懂「擦鞋」感可悲。