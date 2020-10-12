政府製國安法教材　研培訓教師洗腦

【本報訊】《憲法》、《基本法》和國安法教育料為周三公佈的《施政報告》重點，有傳媒引述消息指，政府已着手製作國安法教學資源，並研究向教師提供相關培訓。教協憂慮要求教師接受培訓涉及洗腦教育，將影響日後教材製作空間。有資深校長認為所謂培訓只為向北京「交差」，實質作用不大。

now TV引述消息指，政府將加強學校在《憲法》、《基本法》及國安法的教學支援，並已着手製作教學資源，例如製作一些教材或資源讓學校參考；同時亦研究向教師提供相關培訓，為求讓師生都能夠正確認識國家安全，加深對一國兩制理解。

校長：民心不歸搞乜都冇用

教育界立會議員葉建源接受查詢時稱，暫未收到相關消息，但相信情況不容樂觀，現階段所有教師也會為此感到擔憂，不但質疑相關培訓會否涉及洗腦教育，亦擔心會影響日後製定相關教材的空間。

有資深小學校長認為，港府加強國安法教育屬預期內，質疑所謂培訓只為向北京「交差」。他相信相關培訓對於教師實質影響不大，「為咗兩餐咪應酬你」。他認為當局難以監督全港學校在課堂上如何使用教材，「（老師）hea住用又得，求其用又得」，並再次強調「（政府）民心不歸，其實搞乜嘢都冇用」。

港版國安法殺入校園，銅鑼灣直資名校聖保祿學校本學年率先於中五、六年級必修的倫理科中，加入逾五小時的國安法內容，聖保祿政治關注組近日在報章刊登頭版廣告，反對洗腦染紅教育。創知中學校長黃晶榕向now TV表示，學校剛改建一間「憲法教室」，模仿法庭環境教授基本法及憲法，可與日後教授國安法相輔相成。該校正籌備認識國安法的活動及課程，現時已會在早會或學生活動上講解，期望在下半學期滲入各科教授。

教育局發言人回覆，不評論任何有關《施政報告》報道，但承認因應國安法實施，正檢視課程、教師培訓、學與教資源和學生活動等安排，做好國家安全教育工作。