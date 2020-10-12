這個璀璨都市光輝到此 疫下霓虹招牌隨店舖結業黯滅

城市中點點霓虹燈光、縱橫交錯的巨型招牌，是香港獨有城市風景，可惜這抹街景正悄悄褪色。推廣招牌文化的團體「街招」近年積極「拯救」被拆招牌，發現今年上半年收集到的招牌數量較去年同期倍增，除了歸咎屋宇署早年一刀切將大型招牌納為僭建物，重建及老店結業亦加速招牌消失，料武漢肺炎疫情下有更多招牌隨舊店舖淹沒於街角，團體提倡保育招牌，冀以歷史評級制去讓安全亦具文化價值的招牌逃過清拆命運。

記者 鍾雅宜

「街招」早前舉辦展覽展出雞記麻雀、蛇王二等老店的招牌及燈箱，吸引大量市民「打卡」。建築師兼「街招」創辦人Ken及Kevin直言人數之多是始料不及，市民亦越來越關注招牌去留。Kevin稱2015年時在街頭發現有「當舖」正拆招牌，「純粹覺得佢靚同值得保留，就執走咗佢」，其後知悉該店因法例問題被迫拆招牌，開始關注招牌法例，17年創立「街招」Facebook專頁，目標將招牌推廣成香港文化遺產。

疫情加速拆卸招牌

Kevin稱屋宇署2010年底推行針對招牌的執法行動，將其納入《建築物（小型工程）規例》作監管，2014年起更針對目標街道作大規模清拆，2010年全港約有19萬個招牌，2016年已減至12萬個。他稱此政策不問結構安全，幾乎將全數大型招牌列為僭建物，不少具文化價值的招牌難逃清拆。Ken形容屋宇署行動較一般迅速，「可能唔係對住鄉黑，只係對小店，阻力細好多。」

Kevin認為香港招牌反映老店或街道歷史，霓虹燈更聞名國際，對外國旅客來說是景點，他笑言諷刺是「旅發局之前都用霓虹燈嚟宣傳香港，好多人留言鬧話呢啲已經拆晒。」二人2018年起收集招牌保育，去年2月至7月期間共收集到18間店舖招牌，今年2月至8月收集量倍增至34間，至今儲存60組招牌，粗略統計當中26間及15間涉及店舖結業和舊樓重建，約10間因收到清拆令須拆卸。

倡設歷史評級制保育

北角僑冠上海理髮店、銅鑼灣蛇王二等因疫情結業，Ken直言今年因店舖結業而令招牌消失的速度加快，「過去兩個月，每星期都有收招牌，試過一星期收2、3個，唔少都係結業，以前幾個星期先收1個。」他擔心疫情下更多老店捱不住，「盡量想響店舖關門前保留到。」

他們建議為招牌設歷史評級制，Ken稱「若果有業主有心保留而招牌結構安全，經過古蹟辦評審，係咪可以畀豁免唔使拆？」建議古蹟辦考慮為招牌作獨立評審，包括歷史及文化價值，「以往有建築物做評級，都將招牌列入建築價值去睇，（獨立評審）點解唔得？」他認為不應只以年份判斷其價值，「對壽命較短嘅建築，係咪應該有唔同框架去認證？唔應該純用時間長短，要視乎嗰段歷史有幾珍貴。」

《蘋果》向古蹟辦查詢，發展局指招牌是可移動物件，不屬歷史建築評級制度涵蓋類別，未有計劃將招牌納入評級制。屋宇署稱小型工程監管制度2010年實施，除規模較小及風險較低的特定招牌，複雜程度均較一般小型工程低的招牌工程可列為「指定豁免工程」，除此之外所有招牌均屬違例招牌，署方可向招牌負責人發清拆令，近年亦針對大型招牌作行動，至今年8月底，2015至19年度目標街道大規模行動共清拆3,226個招牌。但《建築物條例》無涵蓋保育具特色或有歷史價值的招牌，如擁有人希望保留招牌可考慮參加招牌檢核計劃。

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