施政報告●拆局︱林鄭「等埋」上京博收禮加分

特首林鄭月娥突然宣佈押後宣讀《施政報告》，「等埋」她本月下旬到北京與部委商討惠港政策後擇日公佈。適逢中共五中全會本月26至29日在北京召開，林鄭表明月底赴京自然令人猜想當中有否政治含意。有建制消息稱，據知林鄭單方面希望將中央援助措施加入《施政報告》，為自己無法回應社會期望的《施政報告》加分，而她決定押後發表的另一政治意味，當然與中共國家主席習近平到訪深圳有關，除了不惜「主角」變「妹仔」，跟大隊賀深圳特區兼與習近平會面外，同時避免民主派同日抗議示威令身在深圳的習近平尷尬。

經歷反修例運動及疫情打擊，香港社經皆重創，流傳中的《施政報告》措施，未見任何能令公眾覺得可以振興經濟的措施出台，適逢中央早已打開口牌，指會援助香港疫後經濟，一如03年沙士後「放水」撐香港。有建制消息指，據其理解，林鄭押後施政報告原因之一，是單方面「收到好消息」，想將中央可能提供的「禮物」加入，為自己加分，直指：「（中央）唔會話（因為報告）冇乜料到，（所以）不如唔好講；上面唔係好理你呢樣嘢，畀啲嘢你，幾時講由你自己決定」。

其實習近平到訪深圳，已是一大訊號，料會提出有助中國經濟重新起動的措施，而深圳或有新角色及任務，涉及整個大灣區規劃或有新做法，如深圳已試行數碼人民幣等，香港又要在大灣區扮演金融龍頭，故林鄭更有必要押後宣讀施政報告，北上深圳跟大隊參與慶典。有港區政協委員笑指，「（林鄭）當然寧願返去見『老闆』」，又指去年林鄭遭民主派狙擊而無法順利在立法會宣讀《施政報告》，今年民主派已打開口牌稱繼續抗議，延期同時可避免近在咫尺的習近平尷尬。

劉兆佳指施政報告「加料」有助提升港府威望

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受傳媒查詢時便指，中央肯定大力支持香港的經濟發展及民生改善工作，而林鄭指要與中央部委商討新政策措施而押後宣讀《施政報告》，予人感覺中央或推出利港舉措，相信「加料」的《施政報告》有助振奮低沉人心、亦能提升政府威望。

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