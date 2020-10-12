楊潤雄揚言收投訴即通知保安局

【本報訊】港獨紅線無遠弗屆，教育局長楊潤雄昨預警，若日後再收到針對教師有關港獨的投訴，不排除一收到投訴將同步知會保安局。而即使教師在課堂上清楚提及港獨不可行，局方仍會調查。

經歷首名教師被指有計劃散播港獨信息遭釘牌後，教育局仍未就港獨紅線範圍有明確界定。楊潤雄重申，教師應引導學生達致港獨不可行的結論。教協副會長、教育界立法會議員葉建源批評，相關做法是將結論強加學生身上，形容是教育倒退；而在涉事課堂，師生討論後，已達成結論認為港獨並不可行。

假如教師在課堂清楚提及港獨不可行，是否不會面對懲罰？楊潤雄有保留：「你咁樣講係相對上比較簡單，我哋係睇晒佢成個課程編排、成個時間嘅分配。」

楊又預告，若日後收到教師違反港版國安法的投訴，除了教育局內部調查外，亦不排除一收到投訴將同步通知保安局，「專業操守係一樣嘢，犯法係另一樣嘢，兩樣（調查）同時進行都冇牴觸。」他指現有逾40宗個案正在調查。

教協轟取消註冊程序不公

涉事教師遭取消註冊，教協理事張銳輝批評，當局沒公開文件闡述取消註冊流程等，程序由行政官員把持，甚至由沒有教師專業註冊的常任秘書長作決定，指做法荒謬不公。楊潤雄表示，局方未來想將特別投訴個案的理據、事件簡單羅列，提高透明度，讓社會清楚局方的把關及尺度及協助業界知道相關準則。

另外，教育局常任秘書長李美嫦曾提及，按《教育條例》47條，取消教師註冊沒有時限，即屬永久性。但楊潤雄昨突改口稱，法律上沒有說明教師被取消註冊後不能再重新註冊，強調當局收到相關教師再申請註冊時，會加以考慮。

葉建源認為，楊潤雄的說法似乎是一個新演繹，促請教育局應先作內部討論，然後重新交代及澄清。葉又稱，據他對條例的理解，目前並無「復牌機制」。律師莊耀洸早前指理論上該名教師可再申請註冊，但《教育條例》列明多個情況下，常任秘書長可拒絕申請，當中包括「該人的准用教員許可證曾被取消」，即今次個案中的教師情況。