保留條件苛刻　不足3%獲批

屋宇署2013年推出招牌檢核計劃，針對規模較小及潛在風險較低的現存招牌，擁有人可透過計劃保留招牌，不過街招創辦人Ken指條件苛刻，「佢高度、大細都有限制，如規定招牌喺街中間線退後1.5米，高度又要喺行人路上3.5米，好多都唔過關。」

30年蛇王二無得留低

當局亦規定要由結構工程師認證其結構安全，並要每五年重新檢核，對店舖來說成本太重，故連檢核申請亦不多。

Ken稱有店東有意保育招牌，向他們求助，「佢哋好珍惜，保養得好，鐵架光鮮，燈亦着得足，但一睇位置、大細就知冇可能批」。屹立銅鑼灣波斯富街40多年、已結業的蛇王二昔日設巨型招牌，前店長羅長熙稱約五年前收到屋宇署清拆令，他稱招牌雖已有30多年歷史，一直保養良好，「有招牌公司定期檢查，每月都有畀保養費。以前個招牌喺波斯富街一望就見，係舖頭嘅icon，對間舖好重要。」可惜政府多次來信要求清拆，事件擾攘一年，他們無奈聽從，「根本冇危險，政府要一刀切都冇辦法，總之唔好麻煩佢，個政府就係咁。」

屋宇署資料顯示2013至17年間每年就違例招牌平均發出2,254張清拆令。招牌檢核計劃2013年9月推出，翌年開始批出申請，2013至17年間每年平均接獲129個檢核申請，每年平均僅65個獲批，即僅半數獲批，亦佔被發清拆令招牌數量僅2.9%。