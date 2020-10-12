港台工會促交代重啟調查利君雅理據 質疑管方對人不對事

香港電台《視點31》主持利君雅上月底被延長試用期120日，並重啟有關投訴她的調查。港台節目製作人員工會今午召開員工大會，要求管方交代重啟調查的理據，「是否所有需要通過試用期的同事都被重新審視表現，還是今次是對人不對事？」

員工大會今午在港台舉行，廣播處長梁家榮、負責處理重啟調查一事的副處長兼政務官馮建業，數十名包括新聞部和電視部等員工均有出席。

工會指，針對利君雅的投訴個案，梁家榮、時任副處長陳敏娟、助理處長區麗雅及傳訊組總監伍曼儀組成的小組，已完成有關調查，確認投訴不成立並已向利君雅進行coaching（輔導），調整其提問技巧。

惟馮建業就以處理投訴欠缺「documentation」為由，指要重啟調查。管方引用《公務員事務規例》第280條，將利君雅原定試用期延長120天。

馮在上月底再引用今年8月14日公務員事務局發出的備忘錄，指同事能否度過「試用期」，除了考慮考評報告（appraisal），也要考慮同事的品行和個人特點等。至上周馮突然稱，利君雅過去3年是「合約期」（new agreement term）而非「試用期」（probation）。

翻查《規例》第280條，列明聘用當局可毋須徵詢公務員敍用委員會意見，批准合約人員約滿日期後，延長其合約期一次並不可超過120天。但有關人員需工作表現和行為令人滿意，及在延長合約期間可全職受聘等。

工會質疑，如管方以重啟調查為由，引用第280條將利君雅的試用期延長，是存在極大矛盾，要求管方交代理據。工會說，馮所引用的814備忘錄，屬保密（restricted）文件，負責評核利君雅表現的層級員工，無法得知內容，是有欠公道，「是否所有需要通過試用期的同事都被重新審視表現，還是今次是對人不對事？」

工會續指，針對利君雅的調查早已完成，批評重啟調查意味推翻原本的調查結果，如是投訴機制出現問題，「為何只針對利君雅重啟調查？」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！