六旬富婆經營淫網九年收入達6,600萬 認罪判囚三年

年輕時曾任陪酒及妓女、婚後居於半山豪宅的六旬婦，開設及營運淫網，並安排家中兩名菲傭接聽客人電話，安排俄羅斯及委內瑞拉等不同國籍妓女到酒店提供上門性服務，九年間營業額估計高達6,600萬元。警員多次放蛇，搗破淫網。涉案六旬婦及其中一名菲傭早前承認串謀依靠他人賣淫收入為生及洗黑錢罪，今分別被判監3年及7個月。

法官胡雅文判刑指，首被告黃佩𤧟（68歲）為案中主腦，辯方早前求情指她有焦慮及抑鬱症狀，惟相關症狀在她營運賣淫網站前已存在；而且被告並非第一時間認罪，即使她聲稱候審期間承受很大精神壓力，亦屬咎由自取。法官考慮到被告年齡、淫網規模、被告所得的財政利益等，就依靠賣淫收入及她承認的三項洗黑錢罪，判監三年。

至於次被告Jo An Evera Palpal-Latoc（42歲），法官指她角色次要，與早前認罪的另一名菲傭罪責相若，只是幫首腦奔走工作。她害怕被終止家傭合約，才會協助首被告，其後有錄口供協助控方指證首被告，各罪判監七個月，全部同期執行。

控方有意申請將賣淫收入充公，相關陳詞押後至12月30日處理。

根據土地註冊資料，黃婦曾買入半山福苑及承德山莊單位，其中她於1991年以204萬購入當時落成的承德山莊單位，至2007年以700萬賣出。根據案情，案發時兩名菲傭受僱於黃婦，三人同住半山地利根德里騰皇居一個單位。

【案件編號：DCCC83、463/19】

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