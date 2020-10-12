鍾雪瑩涉與大埔開槍男一同外出 今提堂申保釋被拒

警方有組織罪案及三合會調查科日前拘捕9人，指他們涉嫌協助12名港人偷渡，其中本土民主前線成員鍾雪瑩被指另涉去年底大埔開槍案，被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，今被押解往粉嶺裁判法院提訊。據了解，警方根據閉路電視影片，發現被告事發當日與「開槍男」一同落樓，並於開槍事件後返回單位，更換服飾後再離開。

被告鍾雪瑩（29歲）報稱設計師。她被指於去年12月20日在大埔翠屏花園地下5號舖外及該屋苑某單位，與男子蘇緯軒管有一支手槍連彈匣內有14粒子彈、一支槍、六個長槍匣內有211粒長槍子彈，以及兩個手槍彈匣內有30粒子彈，而被告沒持有該等槍械的管有權牌照。

控方表示，被控有意圖而射擊、無牌管有槍械彈藥等罪的蘇緯軒，明日將在粉嶺法院再訊，申請將鍾的案件押後至12月21日再訊，以待警方繼續調查工作及諮詢律政司意見。辯方提出保釋申請，又指有區議員願為被告作出人事擔保。惟主任裁判官蘇文隆不准被告保釋，她須還押監房候訊。

國安處人員接手調查

據悉，大埔翠屏花園的閉路電視顯示，被告與蘇早於事發前數天已一起出入翠屏花園涉案單位。事發前數分鐘兩人一同落樓。警員在翠屏花園地下5號截停兩人，蘇開槍，被告則逃走及返回翠屏花園單位，更換衣服及手袋後再離開，前後相距約廿分鐘。

警方將被告列入拘捕及監察名單內，直至日前因另案再拘捕被告。警方在單位內檢獲槍械及彈藥，檢驗後證實為真槍。

控罪書資料顯示，本案案件主管為有組織罪案及三合會調查科高級督察張堃婷。本報翻查資料，張堃婷與李桂華一同轉至國安處後，曾在「3C維修工作室」東主賴振邦涉及串謀有意圖傷人案中擔任案件主管。

【案件編號：FLCC1860/20】

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