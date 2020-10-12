武漢肺炎︱China Secret播毒三代14染疫 「毒王毒后」成謎 Staycation肇禍

尖沙嘴China Secret酒吧感染群組繼續擴大，其中兩人9月尾在港威酒店房間參與8人聚會，1名就讀屯門職訓局的18歲少女證實染疫，成為疫潮以來首位在Staycation受感染的患者。該群組已衍生至少第三代傳播，由於有隱形病人，難確認源頭，「零號病人」仍是謎。傳染病專家呼籲市民，未來兩周盡量避免住酒店。

China Secret酒吧群組至今有14人染疫，最先中招的是26歲泰籍女子（第5098號個案），她9月26日發病、10月1日中秋節確診；之後，5名同住的鄉里，及4名9月23日光顧China Secret的人士陸續中招。

群組今日（12日）進一步擴至港威酒店，曾光顧China Secret的29歲宏利保險男經紀（第5175號個案），9月27日與任職機管局外判員工的31歲男友人（第5164號個案），參與港威酒店某房間的8人聚會，就讀屯門職訓局的18歲少女今日確診，為第5193號個案患者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，聚會者不斷進出和用餐，暫時不清楚各人有何密切接觸、接觸時間多久。但18歲少女沒有見過宏利經紀，意味她至少接觸過機管局外判工。

群組含隱形病人 難確認源頭

翻查資料，18歲少女10月4日才開始有失去味覺等病徵，而機管局外判工10月5日才發病，二人互相傳染機會不大。而宏利經紀沒有病徵，並是群組內唯一到過China Secret及港威酒店的患者，他很可能是港威聚會的播毒源頭；又或在聚會前見過第5164號個案患者，然後兩人帶着病毒參與聚會，衍生了至少三代傳播。《蘋果》正向港威酒店查詢詳情及跟進措施。

同時，4名到過China Secret的患者，只有26歲泰籍女子在9月發病，其餘有病徵患者10月才發病，而宏利經紀則沒有病徵。換言之，群組「零號病人」是誰，增添異數，更不排除源頭並非來自酒吧。

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