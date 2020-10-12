教協代表被釘牌教師遞上訴申請書

教育局以嚴重專業失德為由，向九龍塘宣道小學一名教師終身釘牌。教協今（12日）聯同律師，代表協助該名老師向上訴委員團 （教育事宜）遞交上訴申請書。

教協會長馮偉華指，宣道小學個案絕對不合理，而據教協實際上所得資料，涉事老師所引用的港台節目包含特首林鄭月娥及行政會議成員湯家驊反對港獨的言論影片，質疑教育局是選擇性披露資料，誇大其詞，企圖合理化取消教師資格，整個調查過程黑箱作業。

他續指，教協今聯同律師遞交上訴申請，要求上訴委員團公平判決，並促請教育局懸崖勒馬撤回取消註冊決定，向老師道歉，又重申教協會堅決支持上訴，亦希望為教育專業「釋放」更多合理空間，「唔好畀打壓令教育失去原意，甚至將來教育一直沉淪落去」。

教育界立法會議員葉建源指，過往上訴委員團處理個案簡單，期望可以公平處理事件。他續指，上訴過程中，雙方均可派出律師及傳召證人，「唔似教育局過往黑箱作業」，教協對於上訴委員團最後決定抱有期望。

全國人大常委譚耀宗今表示，任何「港獨」討論已違反《港區國安法》，不認同教育局局長楊潤雄指，教師要引導學生達致港獨不可行結論。葉反駁指，討論「港獨」並不違犯，批評譚是「隨便搬龍門」，反問若然不允許就「港獨」給予意見，譚耀宗的言論，以至親建制傳媒的報導是否已違犯國安法。

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