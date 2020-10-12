星火同盟受查期間被捕 女公關販毒囚15個月

警方去年底大鑼大鼓調查「星火同盟抗爭支援」，指控星火涉嫌洗黑錢，同時凍結星火名下7,000萬元資金，惟至今已近一年仍未落案起訴，反而先後對調查期間被捕人士控以不相關的販毒罪。其中一名被捕夜總會女公關今早在西九龍裁判法院承認販毒罪，惟案情沒提及「星火」，最終她被判入獄15個月。

被告劉梓瑩（26歲）報稱夜總會公關，控罪指她於今年2月11日在石硤尾南山邨一廁所外，販運0.9克氯胺酮和0.42克可卡因。

案情指警方當時進行反毒品行動，發現被告與一名女子行近另一男子身旁，其後完成毒品交易，於是拘捕被告。被告在警誡下稱毒品是自用。

辯方求情稱被告初犯，已有深切反省，現正接受戒毒。辯方指被告現時不會再搵快錢，並已辭去夜總會公關一職，改任文員。她來自單親家庭，與母親關係原本欠佳，但案發後雙方關係已改善。

裁判官判刑時指控罪嚴重，須判處阻嚇性刑罰；考慮被告認罪，涉案毒品屬自用，判被告入獄15個月。

【案件編號：WKCC1770/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！