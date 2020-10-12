武漢肺炎︱元朗幼稚園雜費逾7,500元 業界指收生不足開支不減增加價壓力

教育局今日（12日）公佈《幼稚園概覽》，除早前已公開的幼稚園學費及膳食費，概覽亦提供上學年幼稚園雜費供家長參考。多間幼稚園雜費總計逾5,000元，更有元朗區幼稚園雜費逾7,500元。有業界人士估計，武肺疫情令學校收生不足兼開支增加，雜費開支有加價壓力。

《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》（《概覽》）網上版今日發佈。《概覽》除列明各校本學年學費外，也列出上個學年的校服、書包、茶點、書本、練習簿、作業和文具及寢具等學校為家長代辦的雜費費用。

去年有至少11間幼稚園的雜費逾5,000元。其中元朗商會幼稚園上個學年的雜費高達7,531元，主要包括逾1,700元的茶點費，以及分別逾1,500元的書本費和練習簿、作業費。嶺南幼稚園（小西灣）上個學年的雜費亦高達6,943元，金額較18/19學年升逾9%，該校上個學年的茶點費高達2,900元。

部份學校防疫開支轉嫁家長 文具書簿費升約5%

幼兒教育人員協會主席甄可安指，由於疫情持續反覆，不少學校在今個學年採購了額外物資，以避免學生共用文具或餐具。他續指，雖然政府早前曾向幼稚園派發防疫津貼，不少學校亦願意與家長共度時艱，惟他相信部份學校仍會將少量防疫開支成本轉嫁在文具費或書簿費上，故計兩者金額將較去年再加約5%。

另外，教育局指，現時共有36所幼稚園獲批准收取超逾核准上限的報名費，有關報名費的金額由50元至2,800元；而獲批准收取超逾核准上限註冊費的幼稚園共有7所，有關註冊費的金額由1,200元至25,000元。翻查資料，獲局方批准超收報名費至2,800元的幼稚園為香港學堂國際學校。根據該校收費證明書，其幼稚園全年學費高達近15萬至20萬元。

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